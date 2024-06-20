В Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив по беспилотникам

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев рассказали о перспективах развития беспилотных авиационных систем (БАС) в регионе и о ходе мероприятий интенсива «Остров».

В этом году по итогам «Острова» будет подготовлена региональная команда для участия в «Архипелаге»: это более 30 человек – ученые, студенты, производственные компании и представители органов власти, сообщила Ирина Мануйлова.

Вторая площадка интенсива – Человек+. Она включает мероприятия, связанные с обсуждением здорового образа жизни, долголетия, управления плодородием почв и продовольственной безопасности. Третье направление – Качество жизни и креативные индустрии – состоит из мероприятий, направленных на обсуждение вопросов, которые связаны с инфраструктурой и образованием креативных индустрий в городах, коллаборацией и партнерством и социальным проектированием. Еще одна крупная площадка – точка кипения в Академпарке. Здесь работают специалисты, которые занимаются вовлечением производственников и общественников в реализацию новых нацпроектов и развитие отраслей.

По словам замгубернатора, сегодня, 20 июня, в спорткомплексе «Локомотив» начинает работу большой соревновательный блок интенсива «Остров» по управлению дронами, в рамках которого пройдут показательные выступления курсантов НВВКУ, зарядка с чемпионами, будут работать интерактивные площадки (дрон-баскетбол, симуляторы с отработкой навыков полета, мобильное ГТО, выставка дронов и другие). Итоги подведут завтра, 21 июня, в рамках XI Международного Сибирского транспортного форума.