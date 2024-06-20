Первые участки в «СмартСити» Новосибирска выставят на торги к концу 2024 года

Правительство Новосибирской области внесло изменения в постановление о создании в Советском районе Новосибирска современного микрорайона «СмартСити» в рамках комплексного развития территории (КРТ). Документ опубликован на сайте правительства. Согласно изменениям, в постановлении увеличилась площадь незастроенной территории «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск» до 1 799 325 кв. м (+400 тысяч кв. м), а также предполагается возведение 600 тысяч кв. м (+300 тысяч кв. м) жилья в виде многоквартирных домов.

— С этого момента начнется подготовительная работа по реализации проекта. Подготовим планировку, а затем приступим к заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями. Если говорить о физических работах на самой площадке, то ориентировочно через год там начнутся работы, — пояснил редакции генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян. — Что касается конкретных сумм денежных средств, необходимых на строительство инфраструктуры, то точные цифры станут понятны после опубликования постановления и полного завершения расчетов.

Для оператора проекта АО «Агентство развития жилищного строительства» («АРЖС») публикация этого документа является официальной отмашкой для запуска работ по проекту.

— В новом микрорайоне одновременно со строительством многоквартирных домов планируется возведение трех детских садов, двух общеобразовательных школ, спортивных объектов и объекта здравоохранения. Кроме того, разрабатывается проект благоустройства парковой зоны площадью около 40 га, — отметил Рафаелян.

При этом собеседник Infopro54 отметил, что источниками финансирования создания инфраструктуры в большей части станут собственные средства «АРЖС НСО». Агентство планирует вложить в эти объекты около 80% от общего объема финансирования.

Он также пояснил, что первые земельные участки в «СмартСити» для застройщиков АРЖС планирует выставить на торги к концу 2024 – началу 2025 года.

Напомним, микрорайон «СмартСити» планируется построить в Советском районе Новосибирска. Первая очередь строительства подразумевает освоение участка в 138 га. Проект комплексного развития территории курирует АО «АРЖС НСО». Ранее сообщалось, что «СмартСити» займет участок в 803 га. В него войдет часть Академгородка и наукограда Кольцово. На территории «СмартСити» планировали разместить инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом, индустриальный парк и технопарк, служебный кампус, ИТ-городок, внедренческую зону для инновационных компаний. Первую очередь планировалось сдать к 2024 году, завершение проекта было намечено на 2035 год. Юридический старт первой очереди проекта состоялся весной 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что продажу участков застройщикам в КРТ «Клюквенный» возобновят в сентябре.