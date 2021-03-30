Одно из последствий коронавируса — бессонница

— Актуальность сомнологии (науки о сне) растет с каждым годом. Количество людей, страдающих бессонницей, постоянно увеличивается из-за скорости жизни, большого количества информации, с которой нам приходится работать, нервного напряжения, — констатирует врач-сомнолог PARUS medical resort & SPA Мария Иванова.

Бессонница бывает первичной и вторичной. Первичная — это когда человек просто не может заснуть из-за несоблюдения гигиены сна. Вторичная — синдром, возникающий на фоне заболеваний. Например, у человека болят ноги, спина, голова и т.д., он не может уснуть и жалуется на бессонницу.

— Очень часто бессонница связана с нервными расстройствами, так как в процессе работы ежедневно мы решаем много задач, эмоциональная система у многих перегружена, из-за этого человек вечером не может расслабиться и уснуть, — говорит врач. — После начала пандемии, по нашим наблюдениям, к ключевым причинам вторичной бессонницы подключились сердечно-сосудистые заболевания. Причем речь идет не только о тех, кто переболел коронавирусом, но и о тех, кто просто сильно перенервничал из-за самоизоляции, всевозможных ограничений и их последствий. К сожалению, сегодня каждый второй пациент, который ко мне приходит, жалуется на бессонницу.

Сомнологи стараются разобраться с ее причинами. Иногда для решения проблемы достаточно одной консультации, а также нужно придерживаться здорового образа жизни и соблюдать гигиену сна:

— необходимо ложиться в одно и тоже время;

— в выходные не стоит спать дольше, чем в будни (нее более 2 часов сверх обычного времени сна);

— сократить время пребывания в постели без сна: не сидеть в телефоне, за ноутбуком и т.д.;

— не стоит заставлять себя спать — если сон не приходит, то нужно заняться выполнением спокойных действий, без яркого света;

— не решать проблемы в период засыпания, необходимо постараться решить их до сна или перенести решение на утро;

— регулярный отпуск;

— занятия спортом;

— уменьшение потребления кофесодержащих и энергетических напитков;

— уменьшение потребления табака и алкоголя, а лучше полный отказ от них.

В более сложных случаях людям, страдающим бессонницей, предлагают пройти специальную процедуру — полисонографию или кардиореспираторный мониторинг.

— У нас в санатории эта процедура проводится с помощью специального оборудования, которое устанавливается человеку на ночь. Датчики во время сна делают электроэнцефалограмму, неографию, окулограмму, регистрируют мышечный тонус. На основе полученной информации мы можем сказать, какие отклонения и в какой фазе сна выявляются, почему это происходит, — рассказывает Мария Иванова. — Для каждого заболевания есть свои нюансы, поэтому после анализа результатов диагностики вместе с профильными врачами мы подбираем лечение, выдаем рекомендации по восстановлению сна. В этой ситуации необходима повторная явка, когда мы оцениваем результаты проведенного лечения и решаем, нужно ли делать полисонографию еще раз.

К последствиям коронавируса собеседник Infopro54 относит резкий рост количества жалоб на синдром обструктивного апноэ. Он характеризуется эпизодами кратковременного прекращения дыхания во сне.

— Человек пытается сделать вдох, у него это не получается, снижается насыщение крови кислородом, возникает храп и избыточная дневная сонливость, — рассказывает Мария Иванова. — При проведении полисонографии мы выясняем причины появления синдрома: наследственность, лор-патологии, ожирение, но в последнее время чаще всего в списке причин фигурирует именно перенесенный коронавирус.

Врачи настоятельно рекомендуют не прятать голову в песок и не игнорировать бессонницу. Очень маловероятно, что в данном случае все «само рассосется», а вот количество проблем, которые можно получить в нагрузку к нарушению сна, очень большое.

— Недостаток сна влияет на нервную систему, на память, концентрацию внимания, реакции, на сердечно-сосудистую систему, не происходит полноценного восстановления организма. В период сна вырабатывается часть гормонов, и их дефицит приводит к сбоям в эндокринной системе, гормональным нарушениям, набору веса, — перечисляет врач-сомнолог.

Если проблемы со сном подтвердятся на кардиореспираторном мониторинге, то врач назначит проведение СИПАП-терапии. Первый сеанс лучше всего проводить на следующую ночь после мониторинга. Его можно назвать тестовым, так как он служит для подбора оптимального давления подаваемого аппаратом воздуха. Наиболее эффективно использовать аппарат СИПАП каждую ночь в период лечения, особенно при тяжелых случаях нарушения сна. Стоимость кардиореспираторного мониторинга в PARUS medical resort & SPA составляет 10 000 рублей, 1 сеанса СИПАП-терапии — 800 рублей. По наблюдению Марии Ивановой, у пациентов, прошедших такую терапию в санатории, наблюдается быстрое улучшение сна и общего самочувствия.

Кстати, на минувшей неделе в PARUS medical resort & SPA прошла большая специализированная конференция, где принимали участие как врачи-сомнологи, так и другие узкие специалисты из разных регионов Сибири. Ключевым вопросом была необходимость совместной работы с пациентами, которые могут прийти с жалобой на бессонницу не только к сомнологу, но и к терапевту, кардиологу, неврологу и т.д. При таком подходе можно оперативно выбрать наиболее эффективную для пациента тактику диагностики и лечения.

Тест

Как понять, нужна ли вам СИПАП-терапия?

Отметьте симптомы, которые вы замечаете в своем организме:

— храп;

— остановка дыхания во сне;

— чрезмерная дневная сонливость;

— утреннее повышенное артериальное давление;

— утренняя головная боль;

— ночное удушье или пробуждения с чувством нехватки воздуха;

— беспокойный сон и бессонница;

— раздражительность и даже депрессия;

— снижение внимания, памяти и концентрации;

— постоянное чувство усталости, разбитости или утомленности в течение дня;

— одышка;

— ночная полиурия;

— снижение либидо;

— возраст старше 35 лет;

— лишний вес;

— повышенная ночная потливость.

Если вы отметили у себя хотя бы два из перечисленных симптомов, не можем вас поздравить — с большой вероятностью вам стоит пройти курс СИПАП-терапии.

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Санаторий PARUS medical resort & SPA

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