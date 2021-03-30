Рекламодателям

«Школа 21» открыла филиал в Новосибирске

  • 30/03/2021, 14:48
Автор: Юлия Данилова
chebuchenko_300321
В первом наборе смогут принять участие около 1,5 тысячи студентов.

— В Новосибирске открывается кампус «Школы 21». Заявки на обучение могут подавать не только новосибирцы, но и жители любого региона. К примеру, в Казани у нас только около 30%  студентов из Татарстана, остальные приезжают из других регионов, а потом остаются там работать, — сообщила на пресс-конференции директор «Школы 21» Светлана Инфимовская. — В Новосибирске мы планируем создать 500 рабочих мест, но из-за того, что график обучения свободный, сможем набрать около 1500 человек. Прием заявок уже стартовал. Для сравнения: в Казани к нам на первый набор поступили около 60 тысяч заявок, конкурс на место составил 120 человек.

Новосибирский филиал «Школы 21» будет расположен в здании компании 2ГИС (входит в экосистему Сбербанка) на площади Карла Маркса и займет 3 этажа. По мнению инициаторов проекта, это позволит студентам получать не только теоретические знания, но и практические навыки. Если такая коллаборация даст эффект, то ее будут использовать в других филиалах школы.

—«Школа 21» — благотворительный и бесплатный проект. Поступающим нужно пройти несколько отборочных этапов: зайти на сайт и оставить заявку, пройти несколько логических онлайн-игр, чтобы определить склонность соискателя к программированию, по результатам состоится видеоинтервью на определение мотивации поступления в школу. Около месяца займет отборочный этап — интенсив, и после него будут определяться студенты первого набора, — рассказал алгоритм поступления директор «Школы 21» в Новосибирске Иван Чубченко. — Само обучение включает в себя 21 уровень и длится 2-3 года — в зависимости от выбранного студентом темпа работы. В школе представлены более 60 разных специальностей в сфере программирования. Мы не ставим задачу конкурировать с вузами, скорее, хотим усиливать текущее образование, особенно инженерное. Это способ для выпускников вузов углубить свои знания в профессии или получить принципиально иную специальность.

После 6-12 месяцев обучения студенты выходят на полугодовую стажировку. Кто-то может ее пройти в компаниях экосистемы Сбербанка, кто-то — в компаниях на рынке. Как заверяют представители «Школы 21», желающих принять студентов достаточно много, причем на их возраст работодатели не обращают внимания — смотрят на результат.

В качестве потенциальных участников инициаторы проекта называют выпускников школ, имеющих склонность к программированию, студентов, которые обучаются в вузе и хотят получит практические навыки, а также тех, кто просто хочет пройти профессиональную переподготовку и заниматься программированием. Сейчас возраст студентов варьируется от 17 до 63 лет.

— Мы анализируем, откуда к нам приходят студенты. 50% — из близкого и смежного сегмента (инженерные направления, программирование), а 50% — из совершенно разных профессий: экономисты, юристы, курьеры, бортпроводники и т.д. Часть из них заявляет, что хочет освоить новую профессию, а часть говорит о том, что эти знания ему нужны для того, чтобы работать на основном месте в соответствии с новыми требованиями, глобальной цифровизацией всех процессов, — поясняет Светлана Инфимовская.

По словам генерального директора 2ГИС Веры Гармаш, в Новосибирске иногородним студентам школы будет предоставляться общежитие. Оно расположено на улице Плахотного, 10 (общежитие СГУГиТ). В Казани студенты также живут в общежитии, а в Москве на первом году обучения снимают хостелы.

— Инвестиции в «Школу 21» огромные и никогда не окупятся. Но это изначально благотворительный  проект, — подчеркивает Светлана Инфимовская. — У него есть пути коммерциализации. Например, к нам обращаются руководители коммерческих компаний, а также представители органов власти с просьбами организовать обучение для их сотрудников. В частности, в Казани сейчас обучение проходит министерский корпус Татарстана.

В Новосибирской области обучением заинтересовались руководители Минцифры и Минобразования.

Совместный благотворительный проект Сбербанка и 2ГИС «Школа 21» стартовал в 2018 году. В филиале в Москве создана тысяча рабочих мест, в Казани — 500. Всего в школе обучаются 2500 студентов. В списке дочерних проектов 2ГИС — детский сад и школа, которая откроется 1 сентября.

За 2020 год в Новосибирской области количество вакансий в IT-отрасли выросло на 17% и продолжает расти. Несмотря на высокие зарплаты (на 66% выше средней по региону), дефицит кадров в отрасли сохраняется.

Фото предоставлено пресс-службой компании 2ГИС

1 297

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Школа 21 программирование обучение 2ГИС


1
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

Тепличные условия сделали оппозицию невнятной

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

В ОСАГО могут включить ущерб, причинённый авто, по вине дорожников и коммунальщиков

30/03/2021, 14:59

Одно из последствий коронавируса — бессонница

30/03/2021, 14:15

Новый резидент ТОСЭР «Линево»

30/03/2021, 12:49

ФСБ задержала продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию

30/03/2021, 11:11
Новости компаний

ВТБ первым из российских банков переходит на новый подход к оценке операционного риска

30/03/2021, 15:00

Россельхозбанк назвал самые востребованные вакансии в период сезонно-полевых работ

30/03/2021, 13:33

ВТБ предлагает увеличивать инвестиции в основной капитал через стимулирование ответственного финансирования

30/03/2021, 12:54

Онлайн мастер-класс «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат» – в Университете бизнеса Уралсиб

30/03/2021, 11:22

Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил финансовые показатели деятельности группы ВТБ

29/03/2021, 17:06

Экономика

Биотехнопарку нашли землю под вторую очередь

На модернизацию новосибирского «Горводоканала» необходимо около 9 млрд рублей

Андрей Травников: В Новосибирске уже пора объявлять третий режим «повышенной готовности»

Перспективы создания свободной экономической зоны в «Смарт Сити» настораживают

Снег в Новосибирске все-таки уберут в режиме ЧС

Финансы

Цифровые привычки постпандемийного периода

Пандемия, экосистема и новые вызовы

Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Политика

Центр управления регионом идет в село

Центр управления регионом идет в село

Мэрия Новосибирска определилась с формой департамента промышленности

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

Новосибирцы смогут улететь на отдых еще в шесть стран

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Общество

Одно из последствий коронавируса — бессонница

Три дымовые трубы пройдут ремонт на станциях СГК в Новосибирске и Куйбышеве

РУСФОНД собирает деньги на дорогостоящее лекарство для Маши

Театр Афанасьева откроется в срок

ЭЛСИБ приступил к модернизации оборудования двух ГРЭС СГК — Назаровской и Рефтинской

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска