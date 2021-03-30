«Школа 21» открыла филиал в Новосибирске

— В Новосибирске открывается кампус «Школы 21». Заявки на обучение могут подавать не только новосибирцы, но и жители любого региона. К примеру, в Казани у нас только около 30% студентов из Татарстана, остальные приезжают из других регионов, а потом остаются там работать, — сообщила на пресс-конференции директор «Школы 21» Светлана Инфимовская. — В Новосибирске мы планируем создать 500 рабочих мест, но из-за того, что график обучения свободный, сможем набрать около 1500 человек. Прием заявок уже стартовал. Для сравнения: в Казани к нам на первый набор поступили около 60 тысяч заявок, конкурс на место составил 120 человек.

Новосибирский филиал «Школы 21» будет расположен в здании компании 2ГИС (входит в экосистему Сбербанка) на площади Карла Маркса и займет 3 этажа. По мнению инициаторов проекта, это позволит студентам получать не только теоретические знания, но и практические навыки. Если такая коллаборация даст эффект, то ее будут использовать в других филиалах школы.

—«Школа 21» — благотворительный и бесплатный проект. Поступающим нужно пройти несколько отборочных этапов: зайти на сайт и оставить заявку, пройти несколько логических онлайн-игр, чтобы определить склонность соискателя к программированию, по результатам состоится видеоинтервью на определение мотивации поступления в школу. Около месяца займет отборочный этап — интенсив, и после него будут определяться студенты первого набора, — рассказал алгоритм поступления директор «Школы 21» в Новосибирске Иван Чубченко. — Само обучение включает в себя 21 уровень и длится 2-3 года — в зависимости от выбранного студентом темпа работы. В школе представлены более 60 разных специальностей в сфере программирования. Мы не ставим задачу конкурировать с вузами, скорее, хотим усиливать текущее образование, особенно инженерное. Это способ для выпускников вузов углубить свои знания в профессии или получить принципиально иную специальность.

После 6-12 месяцев обучения студенты выходят на полугодовую стажировку. Кто-то может ее пройти в компаниях экосистемы Сбербанка, кто-то — в компаниях на рынке. Как заверяют представители «Школы 21», желающих принять студентов достаточно много, причем на их возраст работодатели не обращают внимания — смотрят на результат.

В качестве потенциальных участников инициаторы проекта называют выпускников школ, имеющих склонность к программированию, студентов, которые обучаются в вузе и хотят получит практические навыки, а также тех, кто просто хочет пройти профессиональную переподготовку и заниматься программированием. Сейчас возраст студентов варьируется от 17 до 63 лет.

— Мы анализируем, откуда к нам приходят студенты. 50% — из близкого и смежного сегмента (инженерные направления, программирование), а 50% — из совершенно разных профессий: экономисты, юристы, курьеры, бортпроводники и т.д. Часть из них заявляет, что хочет освоить новую профессию, а часть говорит о том, что эти знания ему нужны для того, чтобы работать на основном месте в соответствии с новыми требованиями, глобальной цифровизацией всех процессов, — поясняет Светлана Инфимовская.

По словам генерального директора 2ГИС Веры Гармаш, в Новосибирске иногородним студентам школы будет предоставляться общежитие. Оно расположено на улице Плахотного, 10 (общежитие СГУГиТ). В Казани студенты также живут в общежитии, а в Москве на первом году обучения снимают хостелы.

— Инвестиции в «Школу 21» огромные и никогда не окупятся. Но это изначально благотворительный проект, — подчеркивает Светлана Инфимовская. — У него есть пути коммерциализации. Например, к нам обращаются руководители коммерческих компаний, а также представители органов власти с просьбами организовать обучение для их сотрудников. В частности, в Казани сейчас обучение проходит министерский корпус Татарстана.

В Новосибирской области обучением заинтересовались руководители Минцифры и Минобразования.

Совместный благотворительный проект Сбербанка и 2ГИС «Школа 21» стартовал в 2018 году. В филиале в Москве создана тысяча рабочих мест, в Казани — 500. Всего в школе обучаются 2500 студентов. В списке дочерних проектов 2ГИС — детский сад и школа, которая откроется 1 сентября.

За 2020 год в Новосибирской области количество вакансий в IT-отрасли выросло на 17% и продолжает расти. Несмотря на высокие зарплаты (на 66% выше средней по региону), дефицит кадров в отрасли сохраняется.