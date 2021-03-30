Кофейни формата «все по фиксированной цене» выходят на рынок Сибири

Первая точка ONE PRICE COFFEE открылась в ТРЦ «Галерея Новосибирск» сегодня. В планах компании — выйти на рынки крупных городов Сибири, таких как Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, Иркутск, Томск, Кемерово и Новокузнецк. Всего в течение двух лет в Новосибирске откроются 30-50 кафе.

— Кофейный рынок в России очень дисперсный, на нем мало крупных федеральных игроков, поэтому сейчас на него легко зайти и при этом получать большую маржинальную прибыль, — заявил на пресс-конференции в Новосибирске основатель сети ONE PRICE COFFEE Сергей Румянцев. — Особенность новосибирского рынка — кофейная культура очень развита, есть много сильных игроков, некоторые из них вышли на федеральный уровень, у них есть собственные центры обжарки. В Сибири в целом и в Новосибирске в частности мы нацелены на открытие большого количества точек, модель нашего бизнеса работает на большом масштабе. На маржинальность существенное влияние оказывает стоимость логистики, поэтому мы будем ориентироваться на местных производителей выпечки, сэндвичей, горячих блюд, хотя пока местных поставщиков, соответствующих нашим требованиям по соотношению «цена-качество», очень мало.

Кофейни формата «фиксированной цены» пользуются большой популярностью в Москве и Санкт-Петербурге. К примеру, в Санкт-Петербурге в кафе Shop Fix Sushi все позиции в меню стоят 139 рублей. Однако представители компании ONE PRICE COFFEE отметили, что в их заведении в Новосибирске стоимость напитков будет варьироваться от 60 до 160 рублей.

ONE PRICE COFFEE — лидер среди кофеен формата «все по фиксированной цене» на российском рынке. Быстрорастущая сеть насчитывает 173 заведения в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, Иванове, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске. 93 кофейни открыты по франчайзинговой схеме, 80 — собственная розница ONE PRICE COFFEE. Ежемесячно в сети продаются более 1 000 000 чашек кофе и 200 тонн молока, более 150 000 круассанов и 200 000 чизкейков и салатов.