Одного из депутатов заксобрания заподозрили в конфликте интересов

По итогам почти ушедшего 2020 года одной из самых проблемных в плане конфликта интересов отраслей в Новосибирской области оказалась медицина. Здесь выявлено наибольшее количество случаев, когда руководители медучреждений официально трудоустраивали своих близких родственников, начисляя им зарплаты и повышенные премии. Об этом в ходе заседания комиссии заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Павел Илык.

— Понимание ситуации есть, но эта проблема устраняется не так быстро, как хотелось бы, — сообщает прокурор. — У нас такие нарушения были выявлены в 2018 году и в 2020-м.

В то же время некоторые депутаты отметили, что здесь, как говорится, имеет место палка о двух концах.

— Надо учитывать, что в одно медучреждение нередко приходят работать семейные пары, — говорит депутат, главврач клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 Александр Калиниченко.

В прокуратуре уточнили, что речь идет о тех ситуациях, когда один из родственников находится в подчинении другого. Однако и здесь могут быть свои нюансы.

— Допустим, муж — главврач, жена — узкий специалист, — приводит пример депутат Вячеслав Илюхин. — Если она хорошо работает, ей нельзя начислить премию?

Как поясняет прокурор, речь идет именно о случаях злоупотребления служебным положением.

— Мы говорим о том, когда муж-главврач необоснованно начисляет премии своей жене в ущерб остальным работникам, которые остаются без поощрения, — поясняет прокурор. — Мы каждую ситуацию изучаем индивидуально.

Особенно актуальна данная ситуация для районных больниц, где ощущается острая нехватка медперсонала и куда, как правило, приезжают работать семьями.

В областной прокуратуре в качестве чувствительных к конфликту интересов называют сферы по линии Министерства труда. О каких конкретно сферах идет речь, не уточняется.

— Мы выявляем такие факты и вносим их на рассмотрение министру, — говорит Илык.

В качестве свежего примера прокурор привел конфликт интересов со стороны одного из депутатов регионального парламента нового созыва. Он подготовил на депутатском бланке и направил генпрокурору РФ обращение в защиту частной организации, учредителем которой является. С точки зрения законодательства, это недопустимо. О ком конкретно идет речь, прокурор не сказал.

— Хотел бы обратить внимание депутатов на статьи закона «О статусе депутата Законодательного Собрания», где депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с депутатскими полномочиями, — поясняет прокурор. — Иначе — конфликт интересов. Если у депутата есть вопросы по поводу привлечения к ответственности, он может обратиться как частное лицо. Если такие эпизоды будут повторяться, будем ставить в известность руководство Законодательного Собрания.

По информации прокуратуры Новосибирской области, всего с начала 2020 года на территории региона выявлен 931 коррупциогенный фактор. В исполнительных органах государственной власти выявлены 130 нарушений, 34 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В территориальных подразделениях ФНС, УССП, МВД выявлены 270 нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены более 40 лиц. Выявлены 24 коррупционных преступления, возбуждены 28 уголовных дел. Всего их количество, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 17%. Общая сумма наложенных штрафов составляет 32 млн рублей. По статье 19.29 (Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственных служащих) выписано штрафов на сумму более 3,5 млн рублей, к ответственности привлечены 102 должностных и 3 юридических лица. Общее число преступлений составило 407 (+3% к прошлому году). Количество взяток – 74 (-14%). Наибольшее число взято приходится на сотрудников правоохранительных органов, органов местного самоуправления и образовательной сферы.

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