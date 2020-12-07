Около оперного театра установят дизайнерские елки

Главным событием новогодних праздников в Новосибирске должен стать фестиваль ёлок, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Он охватит весь Новосибирск, а его центральной площадкой станет Театральный сквер у Новосибирского академического театра оперы и балета.

— Театральный сквер снова станет главным праздничным пространством, где можно прогуляться под звуки музыки, любуясь световыми эффектами, и прокатиться на коньках. Как и в прошлом году, будут ярко оформлены аллеи. Новшеством станут дизайнерские елки, которые представят разные компании города Новосибирска – партнеры фестиваля, — говорится в сообщении.

В мэрии пообещали, что елки будут наряжены почти у каждого дома. А в каждом районе города – своя главная елка, отражающая его особые приметы, символы, его историю.

— В ближайшее время департамент культуры, спорта и молодежной политики совместно с департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска на базе приложения «ЭтоНово» представит полную информацию о том, как проходит фестиваль елок в Новосибирске. На всех новогодних объектах во всех районах города, на сити-форматах разместят специальные QR-коды, отсканировав которые можно будет перейти в приложение «ЭтоНово» и следить за фестивалем, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в приложении будет указана «Карта елок». За лучшее дерево, отмеченное на карте, можно будет проголосовать. В разделе «Ёлкины сказки» будет указана локация «говорящих елок» – сказки, которые будут «рассказывать» елки, это уникальная информация о праздновании Нового года горожанами в разные периоды истории, собранная Музеем Новосибирска.

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