В Новосибирске обсудили подготовку к переходу на новую модель ценообразования в строительстве

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили ситуацию с ценообразованием в строительной отрасли региона, а также подготовку к переходу на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости в рамках XI международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя – 2023». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

С первого квартала 2023 года в Новосибирской области реализован переход на ресурсно-индексный метод определения стоимости строительства.

– Это позволит значительно повысить достоверность определения сметной стоимости строительства и обеспечить её максимальное соответствие рыночным показателям, – говорится в сообщении пресс-службы.

Такой подход к ценообразованию в отрасли снизит количество срывов конкурсных процедур и банкротств подрядных организаций.

– В 2023 году все субъекты РФ должны будут перейти на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. Опыт регионов-передовиков, таких как Новосибирская область, наглядно покажет все преимущества нового подхода к ценообразованию в отрасли и станет хорошим подспорьем для коллег по всей стране. Добавлю, что дополнительно к ресурсно-индексному методу будет внедрён механизм гибкого реагирования на изменения цен с ежегодным пересчётом стоимости госконтрактов в строительстве, – отметил Сергей Музыченко.

Также Музыченко, отвечая на вопросы участников круглого стола, выразил готовность Минстроя России и Главгосэкспертизы России к систематическому проведению обучающих мероприятий и семинаров по составлению сметной документации с применением ресурсно-индексного метода.

Переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства в России начнётся с I квартала 2023 года. Наряду с Новосибирской областью, в число пилотных регионов, где в ближайшее время будет осуществлён переход к новой модели ценообразования в строительстве, вошли Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Ростовская, Курская и Оренбургская области.

Ранее редакция сообщала о том, что ДОМ.РФ прорабатывает инфраструктурные проекты в Сибири.