Рекламодателям

Для «Южного ПЛП» резидентов поищут в районах области

  • 16/02/2023, 12:05
Автор:
Южный ПЛП
В этом году две ранее заявившиеся компании должны выйти на площадку.

— Какова ситуация у нас с «Южным ПЛП»? Этот вопрос мы вам неоднократно задавали. Мы в него вложили уже 860 млн рублей. В какие сроки начнут реализовываться инвестиционные проекты на этой территории? — поинтересовалась вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко у представителей правительства области на заседании бюджетного комитета регионального парламента.

завод Нестле

Вопрос по заводу «Нестле» решится в январе-феврале

Замминистра экономического развития области Павел Волокитин пояснил, что по «Южному ПЛП» в этом году планируется выйти на инвестиционную фазу. Инвестор фабрики «Нестле» до сих пор не отказался от строительства объекта. В министерстве рассчитывают, что он примет решение о начале работ во втором квартале 2023 года.

— Мы считаем, что проект останется, — подчеркнул он.

Кроме того, на площадку планирует выйти компания ООО «Маслов». Ее проект стоит около 4 млрд рублей, планируется переработка рапса для получения рапсового масла, которое будет поставляться на экспорт. Средний срок окупаемости проектов, по словам Волокитина, составляет 5-7 лет.

— Я прошу выехать в Искитимский район, чтобы посмотреть проекты местных производителей, пообщаться с предпринимателями. Может, вы там найдете что-то более реальное, чем приостановленные проекты. Возможно, они не будут такими дорогими, но и потребности в инфраструктуре у них меньше, — пояснила Ирина Диденко. — Возможно, даже стоит помочь предпринимателям сформировать эти проекты. На местах плохо знают, как работает этот инструмент, и тяжело в него входят.

Павел Волокитин пояснил, что министерство уже провело встречу с администрацией Искитима.

— Мы прорабатывали инфраструктурный проект по строительству объездной дороги (Восточный обход), а также рассматривали проекты, которые могли бы быть втянуты в инфраструктурное меню. Такая работа уже ведется, — сообщил он. — В связи с непростой экономической ситуацией мы в принципе сейчас ориентируемся на межрегиональных и наших местных инвесторов. Активизируем работу с ними.

Индустриальный парк «Южный ПЛП» — парк типа greenfield площадью 143,4 га в границах Искитимского района и Бердска. Ведется комплексное обустройство территории и создание индустриальной зоны, обеспечение земельного участка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов.

Напомним, ранее на площадке планировал разместиться завод «Нестле» (на территории 70 га). Глава «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов отмечал, что в случае отказа компании от строительства участок предложат нескольким российским компаниям, и земля с инженерной инфраструктурой будет востребована.

 

Ранее редакция сообщала, что парковые проекты Новосибирской области превзошли ожидания по налогам.

Фото редакции

146

Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Южный ПЛП Парковый проект


Спецоперация на Украине

Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Индивидуальное жилищное строительство

Новосибирск — непаханое поле для индивидуального жилищного строительства

Рекордные показатели ввода жилья в этом сегменте в 2022 году усиливают тренд на малоэтажное строительство.
Читать статью >>
Выборы мэра

Городских депутатов проинформировали, как и когда они будут выбирать мэра Новосибирска

Смена модели снижает риски попадания во власть людей, которые идут на выборы и делают популистские заявления. Такую позицию озвучил спикер горсовета.
Читать статью >>
внешняя торговля регионов Сибири

Объем внешней торговли регионов Сибири вырос на 36%

Таможенники озвучили ключевые тренды внешнеэкономической деятельности регионов округа в 2022 году.
Читать статью >>
депутаты на спецоперации

Городским депутатам-военным сохранили мандаты

Не обошлось без пересчёта вице-спикеров горсовета Новосибирска.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске обсудили подготовку к переходу на новую модель ценообразования в строительстве

16/02/2023, 12:04

Новосибирских охотников запустят в «цифровую песочницу»

16/02/2023, 11:58

ДОМ.РФ прорабатывает инфраструктурные проекты в Сибири

16/02/2023, 11:00

Биржу технологических проектов планируют создать в Приангарье

16/02/2023, 10:49
Популярное

В России введут «цифровые паспорта» на смартфонах в виде QR-кода

16/02/2023, 12:01

Издательства «Эксмо-АСТ» планируют выпускать пересказы книг, на которые не удалось получить права

15/02/2023, 17:29

Аферисты стали чаще использовать Telegram

15/02/2023, 11:44
Новости компаний

Премиальная карта и повышенные проценты на остаток: привилегии для руководителей компаний

15/02/2023, 17:26

ВТБ перезапустил ипотеку для самозанятых

15/02/2023, 15:09

ВТБ: каждый второй звонок мошенников совершается в мессенджерах

15/02/2023, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска