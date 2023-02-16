Для «Южного ПЛП» резидентов поищут в районах области

— Какова ситуация у нас с «Южным ПЛП»? Этот вопрос мы вам неоднократно задавали. Мы в него вложили уже 860 млн рублей. В какие сроки начнут реализовываться инвестиционные проекты на этой территории? — поинтересовалась вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко у представителей правительства области на заседании бюджетного комитета регионального парламента.

— Мы считаем, что проект останется, — подчеркнул он.

Замминистра экономического развития области Павел Волокитин пояснил, что по «Южному ПЛП» в этом году планируется выйти на инвестиционную фазу. Инвестор фабрики «Нестле» до сих пор не отказался от строительства объекта. В министерстве рассчитывают, что он примет решение о начале работ во втором квартале 2023 года.

Кроме того, на площадку планирует выйти компания ООО «Маслов». Ее проект стоит около 4 млрд рублей, планируется переработка рапса для получения рапсового масла, которое будет поставляться на экспорт. Средний срок окупаемости проектов, по словам Волокитина, составляет 5-7 лет.

— Я прошу выехать в Искитимский район, чтобы посмотреть проекты местных производителей, пообщаться с предпринимателями. Может, вы там найдете что-то более реальное, чем приостановленные проекты. Возможно, они не будут такими дорогими, но и потребности в инфраструктуре у них меньше, — пояснила Ирина Диденко. — Возможно, даже стоит помочь предпринимателям сформировать эти проекты. На местах плохо знают, как работает этот инструмент, и тяжело в него входят.

Павел Волокитин пояснил, что министерство уже провело встречу с администрацией Искитима.

— Мы прорабатывали инфраструктурный проект по строительству объездной дороги (Восточный обход), а также рассматривали проекты, которые могли бы быть втянуты в инфраструктурное меню. Такая работа уже ведется, — сообщил он. — В связи с непростой экономической ситуацией мы в принципе сейчас ориентируемся на межрегиональных и наших местных инвесторов. Активизируем работу с ними.

Индустриальный парк «Южный ПЛП» — парк типа greenfield площадью 143,4 га в границах Искитимского района и Бердска. Ведется комплексное обустройство территории и создание индустриальной зоны, обеспечение земельного участка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов.

Напомним, ранее на площадке планировал разместиться завод «Нестле» (на территории 70 га). Глава «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов отмечал, что в случае отказа компании от строительства участок предложат нескольким российским компаниям, и земля с инженерной инфраструктурой будет востребована.

Ранее редакция сообщала, что парковые проекты Новосибирской области превзошли ожидания по налогам.