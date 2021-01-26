Оформите банковскую гарантию всего по 3 документам

При оформлении банковской гарантии на сумму до 10 млн рублей клиентам, имеющим опыт исполнения контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ, не нужно собирать объемный пакет документов. Достаточно предоставить в банк копии паспортов участников сделки, реквизиты организации и условия контракта. Решение по заявке принимается в течение 2 часов.

Банк предоставляет любые виды гарантий: на участие в конкурсе/исполнение условий контракта/возврата аванса в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ; в пользу таможенных органов, а также между юридическими лицами и ИП.

Выдача гарантий производится без открытия счета. Максимальная сумма составляет 45 млн рублей, срок – до 5 лет, комиссия – от 1,5% годовых. Возможно оформление без посещения офиса банка с подписанием договора электронно-цифровой подписью (ЭЦП) через платформы «СБИС» и «Контур.Диадок».

За консультацией обращайтесь в отделения Банка «Левобережный» (ПАО), к персональному менеджеру или в единую справочную службу по тел.: 8-800-3333-555.

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