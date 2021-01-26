СГК в 2020 году увеличила выработку электроэнергии на 40,5%

Объем производства электроэнергии Сибирской генерирующей компанией (СГК) вырос на 40,5% — до 63,7 млрд кВт/ч электрической энергии за счет присоединения в 2020 году к СГК Рефтинской ГРЭС, Красноярской ГРЭС-2 и Приморской ГРЭС, сообщили в пресс-службе СГК. Выработка тепловой энергии в 2020 году с учетом новых активов составила 43,7 млн Гкал тепловой энергии, это на 0,6% больше, чем годом ранее. Без учета новых станций выработка электроэнергии за год снизилась на 11,6%; по тепловой энергии снижение составило 2%.

Объем производства электрической и тепловой энергии вырос за счет присоединения в 2020 году к СГК новых активов — Рефтинской ГРЭС (с января), Красноярской ГРЭС-2 (в расчетах учитывается с марта) и Приморской ГРЭС (учитывается с июня).

В старом контуре, без учета новых станций, выработка электроэнергии по итогам года составила 40,1 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 11,6% меньше, чем в 2019 году. Такое снижение объясняется высокой водностью на реках Сибири в течение всего 2020 года и перераспределением электрической нагрузки в пользу ГЭС, а также более теплой погодой. В 2020 году выработка ГЭС приросла более чем на 9% к 2019 году — таковы данные Системного оператора единой энергетической системы.

Без учета присоединившихся предприятий снижение выработки тепловой энергии составило 2% — до 42,5 млн Гкал. Причиной отрицательной динамики стала более высокая температура наружного воздуха в отопительные месяцы: если в 2019 году средняя температура за эти месяцы в городах работы СГК составила -4,5 ­°С, то в 2020 году почти на 1 ­°С больше — -3,6 ­°С.

В Новосибирской области отпуск тепловой энергии по всем теплоисточникам СГК, включая котельные, составил чуть более 13 млн Гкал, что на 4,4% ниже, чем годом ранее. Прошлый отопительный сезон в регионе был рекордно коротким за последние 20 лет.

Выработка электроэнергии составила 10 млрд 096 млн кВтч — это почти на 10% ниже показателя за 2019 год.