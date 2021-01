OR Group и «Цайняо» будут вместе развивать постаматную сеть

OR Group (группа компаний «Обувь России») и один из крупнейших мировых ИТ и логистических операторов «Цайняо» (Cainiao Network входит в Alibaba Group) подписали договор о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе компании. В рамках партнерства в торговых точках OR Group будут размещены постаматы, в которых можно будет получать заказы AliExpress. На начальном этапе постаматы будут располагаться в 98 торговых точках OR Group в таких городах, как: Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Омск, Тюмень, Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Уфа с перспективой увеличить количество постаматов до 200 в течение года.

Отмечается, что «Цайняо» стал первым партнером OR Group по размещению постаматов на базе магазинов ритейлера.

— Обувь России является одним из крупнейших продавцов в локальном сегменте AliExpress, активно использует логистические сервисы «Цайняо», именно поэтому региональное развитие постаматной сети было решено начать именно на базе OR Group. Наши постаматы станут точкой притяжения для онлайн-покупателей, а в том числе потому, что категория одежды и обуви входит в топ-5 по объёму доставок в Россию. Кроме того, расширение постаматной сети за счёт магазинов «Обувь России» поможет нам сократить средние сроки доставки в наиболее важные для нас города страны, кроме того сеть станет первым федеральным непродуктовым ритейлером, который будет развивать постаматную сеть «Цайняо», — комментирует Ксения Киянцева, руководитель по стратегическому развитию постаматной сети «Цайняо» в России.

В пресс-службе OR Group отметили, что компания расширяет пул партнеров по проекту ПВЗ, благодаря чему компания ежемесячно увеличивает объемы выдаваемых посылок. В декабре 2020 года этот показатель составил более 308 тыс. посылок, что на 44% превышает объемы выдач в ноябре (215 тыс.). За 12 месяцев 2020 года компания доставила через магазины более 1,2 млн посылок. В декабре трафик клиентов, которые приходят за партнерскими онлайн-заказами, составил 20,6% от общего трафика магазинов, конверсия в покупку таких клиентов достигла 5,3%. До конца 2021 года Группа планирует увеличить объемы выдачи посылок до 500 тыс. в месяц.