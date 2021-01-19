Оформите полис КАСКО «Компакт минимум» в Банке Акцепт!

Существует мнение, что в ДТП чаще виноват водитель автомобиля. В реальности же ситуации бывают разные: пешеход выбежал на «красный», велосипедист не справился с управлением и т.п. Раньше разрешить такие вопросы можно было только через суд, так как по умолчанию у вышеперечисленных участников дорожного движения нет страховки, как у автомобилистов.

Но КАСКО «Компакт минимум» легко решит этот вопрос! Оформите полис в любом офисе Банка Акцепт Страховой полис и сможете получить компенсацию по нему, если у виновника ДТП не было ОСАГО.

Выплаты по программе возместят возникшие расходы:

если у виновника ДТП не было полиса ОСАГО;

если авто было повреждено виновными участниками движения, для которых полис ОСАГО не предусмотрен: пешеходы, велосипедисты, владельцы снегоходов и т.п.

Стоит отметить, что «компакт минимум» не привязан к уже приобретенному полису ОСАГО, и его можно оформить на год в любой момент, даже если автовладелец уже застрахован по ОСАГО в другой страховой компании.

На страхование принимаются все легковые транспортные средства (категория В) не старше 15 лет.

Страховой продукт разработан САО «ВСК».

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

Instagram, «ВКонтакте», FaceBook