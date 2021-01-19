Оформите полис КАСКО «Компакт минимум» в Банке Акцепт!

Существует мнение, что в ДТП чаще виноват водитель автомобиля. В реальности же ситуации бывают разные: пешеход выбежал на «красный», велосипедист не справился с управлением и т.п. Раньше разрешить такие вопросы можно было только через суд, так как по умолчанию у вышеперечисленных участников дорожного движения нет страховки, как у автомобилистов.
Но КАСКО «Компакт минимум» легко решит этот вопрос! Оформите полис в любом офисе Банка Акцепт Страховой полис и сможете получить компенсацию по нему, если у виновника ДТП не было ОСАГО.
Стоит отметить, что «компакт минимум» не привязан к уже приобретенному полису ОСАГО, и его можно оформить на год в любой момент, даже если автовладелец уже застрахован по ОСАГО в другой страховой компании.
На страхование принимаются все легковые транспортные средства (категория В) не старше 15 лет.
Страховой продукт разработан САО «ВСК».
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37.
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