Оформление торгового центра объемными 3Д фигурами

Например, тот же атриум, который в большинстве ТЦ только в предновогодние дни превращается в волшебную страну с празднично украшенной елкой и многоцветными гирляндами. А в обычные дни это довольно скучная полупустая площадка с указателями, световыми табло. Или свободные объемы в многоярусных проходах – максимум, что можно здесь увидеть, это ряды выступающих за перила ограждений стопперов или вывесок.

Но и эти пустующие площади можно превратить в привлекательную площадку отдыха, если использовать вот такие объемные 3Д фигуры. Тогда торговый центр будет не только комплексом отдельных торговых точек, в которые приходят за покупками целенаправленно, он станет еще и местом семейного отдыха.

Как можно оформить ТЦ объемными 3D фигурами

Не будем трогать галереи и переходы, это места, где не нужно загромождать декором и рекламными средствами пространство для свободного течения людского потока. Самое подходящее на этих участках – это подвесной декор.

Начнем с центра «вселенной» атриума – самой большой свободной площади, которую миновать невозможно. Зимой она действительно прекрасна, так как украшать ее начинают задолго до новогодних праздников и рождественских распродаж.

Однако она может быть не менее прекрасна в любое время года. Елка с Дедом Морозом – не единственные 3D фигуры, которым здесь хватит места. Можно поселить здесь сказочную страну, которая по совместительству станет фотозоной. Герои сказок и мультфильмов – любимая тема художественных мастерских, а значит, и выбрать в готовых коллекциях фигуры будет несложно.

Второй вариант сделать эту площадку полезной – оформить здесь рекламные островки, разместив 3D фигуры с тематикой рекламируемой продукции. Например, для рекламы элитных сортов чая можно использовать обычный русский самовар и чайную пару. Они оформлены в стиле яркой хохломской росписи, поэтому пройти мимо них будет невозможно. И они тоже могут служить фоном для удачного селфи, а значит, послужат общему делу и увеличению потока посетителей вашего центра.

В большинстве ТЦ торговые площади размещаются не хаотично, по мере заполнения, а тематически. Поэтому на направлениях отдельных галерей можно поставить фигуры, которые будут оригинальными указателями на какую-либо товарную группу.

Есть единственное правило при оформлении фигурами – не нужно превращать композицию в сборную солянку. Используйте фигуры только одной тематической направленности.

Фото предоставлены рекламодателем