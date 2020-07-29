Господдержку в виде субсидий в регионе получили более 48 тысяч предпринимателей

Предпринимателям Новосибирской области только за апрель и май 2020 года выплачено более 1,9 млрд рублей субсидий в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Поддержку в виде субсидий, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников, за апрель и май уже получили более 48 тысяч предпринимателей. Право на подачу заявления на данную субсидию, начиная с 1 мая 2020 года, имеют налогоплательщики – юридические лица и частные предприниматели, включенные в реестр субъектов среднего и малого предпринимательства. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут претендовать на все предоставляемые в регионе формы государственной поддержки федерального и регионального уровня, — отметил исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

По его словам, право на господдержку в первую очередь получили наиболее пострадавшие 13 сфер бизнеса, это 45 444 налогоплательщика. В налоговые органы Новосибирской области поступило 162 заявления от юридических лиц о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов на общую сумму 235,7 млн рублей.

Отмечается, что заявки на отсрочку платежей по кредитам в рамках механизма по пострадавшим отраслям предприниматели получили по 430 обращениям на сумму почти 1,8 млрд рублей. По всем программам банков отсрочка платежей одобрена по обращениям 979 предпринимателей на сумму порядка 10 млрд рублей.

Выдано 593 беспроцентных кредита на зарплаты для малых предприятий и микропредприятий из наиболее пострадавших отраслей почти на 1,2 млрд рублей.

Говоря о неналоговых мерах господдержки, исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин подчеркнул, что в их числе отсрочка уплаты арендной платы, снижение административного давления. Также в регионе действует господдержка Фонда развития МСП Новосибирской области и Фонда микрофинансирования МСП Новосибирской области. Принято 66 решений и подписано 52 дополнительных соглашения по кредитным каникулам до 6 месяцев.

— Поддержку получили как городские, так и сельские организации. Наибольшим спросом пользуются такие меры, как микрозаймы на суммы до 5 млн рублей до 3 лет и иные меры. На территории г. Бердска в том числе софинансируется программа поддержки бизнеса за счёт средств местного и регионального бюджета, — подчеркнул Максим Останин.

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