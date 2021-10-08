Оформление всех справок онлайн станет возможным к 2024 году

Оформление всех справок онлайн, а также оказание 200 массовых услуг в дистанционном режиме, будет возможно в России к 2024 году. Этому поспособствует реализация стратегической инициативы «Госуслуги онлайн». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его слова сообщаются в аппарате заместителя председателя правительства.

— Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере даёт гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот, — сказал Чернышенко.

Вице-премьер отмечает, что полного отказа от традиционной формы получения государственных услуг не будет. Для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате — обращаться за ними лично, — такая возможность сохранится.

— Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом за счёт интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг вся история обращений будет сохранена в личном кабинете «Госуслуг», — добавили в аппарате вице-премьера.

Вице-премьер подчеркнул, что стратегическая инициатива направлена на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение их количества в электронном доступе. При этом проект обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность для граждан.

Чернышенко добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Помимо этого, исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.