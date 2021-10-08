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В России началась разработка концепции развития оптовых продовольственных рынков

  • 08/10/2021, 11:41
Бизнес
Одна из причин — необходимость стабилизации цен на продукцию.

Леонид Шляпников, главный управляющий директор холдинга «РусАгроМаркет»:

— Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию развития оптовых продовольственных рынков в Российской Федерации. Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в шестимесячный срок должны разработать и внести проект плана мероприятий по реализации этой концепции.

Само название — оптово-продовольственные рынки (ОПР) — является новым для экспертов продовольственного рынка и АПК, более устоявшееся название — оптово-распределительные центры (ОРЦ). Вместе с тем, к появлению данного документа отраслевое бизнес-сообщество относится очень позитивно. Мы надеемся, что государство сформирует и усилит системные меры государственной поддержки, в первую очередь в виде налоговых льгот и прямых субсидий.

Несмотря на, то, что в России программа по созданию ОРЦ была сформирована еще в 2014 году, когда при участии Минсельхоза РФ подготовили первую концепцию по созданию сети ОРЦ, а затем запустили первый ОРПЦ «ФудСити» в Москве. За этот период особых продвижений в создании современных объектов ОРЦ в регионах России практически нет. При этом в соседних странах СНГ уже приступили к реализации национальных сетей создания ОРЦ (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан).

ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» (Proxima Capital Group) реализует концепцию ОРЦ на национальном уровне, запустив пилотный проект современного ОРЦ в Новосибирске. По нашим оценкам, ключевыми зонами в России для создания новых и развития действующих мощностей ОРЦ являются трансграничные регионы Северо-Запада, Юга, Урала и Дальнего Востока. Чем мы сейчас активно занимаемся.

Рынок продовольствия динамичен, быстро реагирует на внешние изменения, предпочтения покупателей и обеспечивает продовольственную безопасность страны. При этом мы видим свою основную миссию в обеспечении россиян всеми необходимыми качественными, доступными по цене и свежими продуктами 12 месяцев в году. Россияне с удовольствием выбирают овощи и фрукты, охлажденные мясо и морепродукты, процент «здоровых» продуктов увеличивается в потребительской корзине с каждым годом, остается только обеспечить их доступность и сохранность не только в Москве, но и на других региональных рынках.

С середины-конца 90-х происходит взрывное развитие розничных сетей в России и на постсоветском пространстве, с их консолидацией, расширение географического охвата как закупок, так и реализации, создание собственной транспортно-логистической инфраструктуры, которая включает специализированные склады для обработки, упаковки и хранения продуктов питания. Но и текущих мощностей не хватает, и сети и «несистемная розница» в лице перепродавцов и трейдеров не заинтересована в долгосрочных инвестициях в современную инфраструктуру. Для них это обременение и непрофильные активы. Не говоря уже об отсутствии интереса к переработке и утилизации продукции с использованием дорогостоящего оборудования. Все это становится причинами больших потерь продукции для поставщиков и высоких цен на продукцию для потребителей.

Стратегия «РусАгроМаркет» включает создание комплексной и современной инфраструктуры, обеспечивающей все «контуры» цепочки поставок продуктов питания в мультитемпературном режиме с соблюдением международных и отечественных стандартов HACCP, ГОСТ Р 51705.1-2001, ГОСТ Р ИСО 22000-2019. ОРЦ (теперь и ОПР) в нашем понимании — это комплекс по обработке, переработке, таможенному оформлению, транспортировке, хранению, cross-docking, HORECA и всем прочим необходимым сервисам для оптовых и розничных поставщиков и покупателей. Важной остается работа с сельхозпроизводителями, сохранение выращенного урожая и его доступность для населения. Для этого мы реализуем ряд программ, таких как создание «маркетплейса» «РусАгроМаркет» в отношении продуктов питания, программы обучения «Агрологистика», селекция сортов и видов продукции с применением лучших практик в тесном сотрудничестве с научной школой, розничными сетями и сельхозпроизводителями.

Поэтому мы ожидаем от государства разработки плана системных и действенных подходов и мер с вовлечением Минсельхоза, всех заинтересованных ведомств и активной работы с бизнес-сообществом — участниками цепочки «от поля до стола потребителя». Со своей стороны мы взаимодействуем с ЕЭК над снятием барьеров для внешней торговли и оборота продуктов питания, в первую очередь на внутренних рынках ЕАЭС, а также с перспективными рынками Китая, Ирана и Индии.

Материал и фото эксперта предоставлены пресс-службой «РусАгроМаркета», базовое — pixabay.com автор: Free-Photos

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : рынок Оптовая торговля бизнес


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