«Ростелеком» держит марку

Традиционную для себя награду в номинации «Услуги населению» компания получила на торжественном награждении, которое состоялось 6 октября. Памятные дипломы и медали победителям вручил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, жизнь идет, город развивается. Во многом это происходит благодаря вашим усилиям. Новосибирск настолько заметный экономический центр, что если вы успешны здесь, то будете успешны и на всей территории Российской Федерации. Я от души вас поздравляю и благодарю за достижения в вашей деятельности», — отметил мэр Новосибирска.

«Новосибирская марка» проводится с 2001 года. За это время лауреатами стали более 500 организаций. Победители конкурса определяются комиссией по нескольким критериям, среди которых особое внимание уделяют соответствию услуг и продукции стандартам качества и безопасности. Кроме того, оценивается репутация на рынке и инновационные подходы в работе.

«Эта награда стала заслуженным результатом работы всего коллектива нашего филиала. По итогам прошлого года мы значительно приросли по числу абонентов-физических лиц в Новосибирской области: количество клиентов, пользующихся услугой широкополосного доступа в интернет “Ростелекома”, превысило показатель в триста тысяч. Это значит, что люди нам доверяют и выбирают надежную связь для работы, учебы и отдыха», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Широкополосный доступ в сеть по технологии GPON делает доступным интернет на скорости до 200 Мбит/с, позволяет подключать интеллектуальный сервис «Умный дом» и цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с обширной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне и планшете, ноутбуке и компьютере.

Узнать подробнее о сервисах «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800.