Ограбить за 60 секунд: следователь рассказал, как брали банду ювелиров-налетчиков в Новосибирске

Прошлым летом по Новосибирску прокатилась волна ограблений в ювелирных салонах. Налетчики действовали дерзко и слажено. Кроме того, в арсенале у бандитов имелось огнестрельное оружие и дубинки.

В СК поделились подробностями совершения налётов на торговые точки.

— Роли в банде были четко распределены. Каждый знал, что именно делать в момент вооружённого налёта. На все действия в магазине главарь давал им ровно 60 секунд, — рассказал журналистам Infopro54 старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области Кирилл Пашковский.

Главарь преступного объединения уже не раз отбывал сроки в колониях за самые разные преступления. Он-то и сколотил банду из своих же знакомых, считает следователь.

Схема, по которой действовали налётчики, часто использовалась в лихие 90-е. Тогда вооружённые грабители залетали в магазины и начинали громить витрины. Теперь обвиняемые сначала тщательно продумывали план действий. Заходили под видом покупателей в ломбард или ювелирный магазин. Запоминали, где стоят камеры видеонаблюдения. Затем составляли четкий план действий. Распределяли роли. Каждый участник знал, что ему надо делать: бить витрины, складывать золото в мешки или стоять на «шухере».

Когда шли на дело, просили прохожих вызвать им такси, чтобы нигде не светить свои номера мобильных. Приезжала машина, парни связывали таксиста и отправляли на заднее сидение, либо в багажник. На этой машине и ехали на дело.

Первое ограбление произошло в июне прошлого года. Тогда бандиты вломились в ломбард на улице Виктора Уса. Второй точкой стали ювелирные ларьки в торговом центре на улице Громова.

Третье дело — стало для банды последним. Сразу после налёта на ювелирный магазин в городе Обь их с поличным задержали правоохранители. В общей сложности, по подсчётам следователей, за три налёта бандиты забрали золота на 5 миллионов рублей.

Сегодня все обвиняемые — 9 человек — находятся в СИЗО. Часть из них так и не признали свою вину. Расследование этого громкого уголовного дела завершено. В ближайшее время его начнут рассматривать в суде.