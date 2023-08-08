Снимите это немедленно: завершение приемной кампании в вузах вызвало ажиотаж на рынке аренды жилья в Новосибирске

Специалисты рынка недвижимости Новосибирска фиксируют повышенную активность на рынке арендного жилья. Всплеск интереса эксперты связывают с завершением приёмной кампании в высших и средних учебных заведениях города. Чтобы посмотреть интересующую квартиру, родители студентов вынуждены вставать в очередь.

— На просмотр одной квартиры мы были в очереди седьмые! В итоге ее сняли те, кто был впереди нас. Они доплатили арендодателю – предложили цену выше той, что изначально просил владелец. Всё это очень напоминает аукцион. Только так можно снять сейчас хорошее жильё, — поделилась наблюдениями мама студента РАНХиГС Татьяна М.

Далеко не каждое учебное заведение Новосибирска готово предоставить всем студентам места в общежитиях. К тому же многие семьи могут позволить себе арендовать для своих детей-первокурсников отдельную жилплощадь. Ажиотаж создают именно родители вчерашних абитуриентов, уверены профессионалы рынка недвижимости.

— Исходя из своего профессионального опыта, могу сказать, что первокурсникам обычно снимают, а вот старшекурсникам – покупают. Да, есть родители, которые стремятся своему ребёнку сразу купить отдельную квартиру. Аргументы вполне понятны. К примеру, если используются ипотечные средства, то лучше каждый месяц вкладывать в своё, чем в аренду чужой жилплощади. Но ни один абитуриент не даст гарантии, что доучится до диплома. Отчисление на первых курсах – обычное дело. Поэтому сначала многие предпочитают снимать, — отметила эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха.

Особым спросом пользуются квартиры с мебелью, техникой и свежим ремонтом. Самые дорогие локации на рынке аренды жилья в Новосибирске – Центральный и Железнодорожный районы. Также популярны варианты по близости к метро «Октябрьская». За аренду студий и однокомнатных в новых домах здесь просят от 23 тысяч рублей в месяц. В период повышенного спроса стоимость традиционно поднимается. Ранее за такую цену можно было снять двухкомнатную квартиру.

Ситуация на рынке съёмных квартир должна стабилизироваться к октябрю, когда для большинства студентов будет решён вопрос с арендой жилья.