Ограничение движение по Ордынской трассе перенесли на 3 октября

На 3 октября перенесли ограничение движение по Ордынской трассе. Об этом сообщает пресс-служба ТУАДА по Новосибирской области.

Со стороны Новосибирска трассу перекроют за поселком 8 Марта, со стороны Ордынки – перед поселком Крупской.

Ограничения связаны с переустройством воздушной линии электропередачи 220 кВ.

По информации ТУАД по Новосибирской области, временное прекращение движения транспортных средств вводится на участке автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в промежутке с 10 до 18 часов четыре раза по 30 минут с интервалами по 2 часа между прекращением движения.

— Первое временное ограничение будет с 10.00 до 10.30, второе – с 12.30 до 13.00, третье – с 15.00 до 15.30, последнее – с 17.30 до 18.00, — говорится в сообщении.

Однако в период ограничения водители могут воспользоваться объездом от поселка Крупской до поселка Верх-Тула или прекратить движение на 30 минут до открытия движения по обычному маршруту.

Ранее редакция сообщала о том, что 19 сентября ограничат движение по Ордынской трассе в Новосибирской области.