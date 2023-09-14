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Рядом с ОбьГЭСом появится индустриальный технопарк в формате light industrial

  • 14/09/2023, 18:21
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Рядом с ОбьГЭСом появится индустриальный технопарк в формате light industrial
Ранее этот участок был зарезервирован под строительство второй очереди Биотехнопарка.

— На площадке 20 га в течение 7 лет мы планируем создать 18 проектов в формате light industrial. Речь идет о помещениях, построенных блоками площадью от 500 до 1000 кв. м, соединенных в один проект. Это позволяет получить высокую эффективность с точки зрения арендных ставок. Такой формат подходит для малого и среднего бизнеса, — сообщил в ходе заседания инвестиционного совета Новосибирской области гендиректор ООО «Индустриальный парк «Мичуринской кластер» Роман Корольков.

По его словам, light industrial — это современный тренд. Такие проекты создаются вблизи городской жилой застройки для привлечения трудовых ресурсов. Они интересны небольшим компаниям, которым не под силу строительство собственных производственных помещений.

— Концепция парка подразумевает кластерную систему организации. На определенных участках парка планируется размещение компаний, объединенных по отраслевому признаку, тогда у них будет синергетический эффект по производству продукции одного направления, — подчеркнул Корольков.

В течение 7 лет инвестор планирует вложить в строительство производственных помещений 4,2 млрд рублей, включая НДС. На эти цели пойдут собственные средства, заемное финансирование, также в модели заложен механизм реинвестирования прибыли, полученной от продажи производственных помещений и сдачи их в аренду. По словам Романа Королькова, сейчас интерес к инвестированию в проект есть как у новосибирских, так и у иногородних предпринимателей.

Штат управляющей компании парка составит 54 человека, после запуска всех производственных помещений предполагается посадить на них около 100 компаний и создать около 1000 новых рабочих мест.

Ожидаемая окупаемость проекта — 11,5 лет, с учетом реинвестирования. Бюджетный эффект: от деятельности индустриального парка в бюджет города поступят 1,3 млрд рублей, но основной эффект по налогам даст запуск производственных предприятий.

Препятствием к реализации проекта на сегодняшний день является невозможность подключения к газоснабжению. Существующих мощностей недостаточно, но до строительства газопровода инвестор готов использовать для отопления электричество.

Инвестор попросил у области поддержки в подведении необходимой инфраструктуры до границы участка

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил коллегам одобрить этот проект, оказать содействие по перечисленным компанией мерам поддержки, но предупредил инвестора, что ничего кроме промышленного парка у него там построить не получится.

Биотехнопарку нашли землю под вторую очередь

Напомним, рядом с ОбьГЭСом ранее планировали создать вторую очередь Биотехнопарка. Речь шла об участке в 30 га. Первым резидентом площадки должно было стать ООО «Сиббиотех» (SIBBIOTECH LLC). Компания планировала разместить на участке производства артемизинина и артемизининовой кислоты. Интерес к реализации проектов на территории второй очереди парка, по словам гендиректора АО «Агентство инвестиционного развития» Александра Зырянова, также проявлял ряд компаний, включая АО «ПФК «Обновление», ООО «УН Лаборатория», ООО «Медицинский интегратор». На площадке планировалось разместить предприятие легкой промышленности.

Еще одну очередь Биотехнопарка также планировалось разместить на территории «Смарт Сити». Старт этому проекту был дан весной 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что якорный резидент Южного ПЛП отказался от реализации проекта

Фото Infopro54

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Рубрики : Бизнес Промышленность Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Роман Корольков Индустриальный парк Мичуринский инвестиции Биотехнопарк Андрей Травников Александр Зырянов light industrial


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