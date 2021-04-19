Ограничительные мероприятия в Новосибирской области снова продлили

— На минувшей неделе мы приняли принципиальное решение: продолжить исполнять необходимые ограничительные профилактические мероприятия. Вопрос на какой период, — отметил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов также сообщил, что режим повышенной готовности в регионе нужно продлевать, так как ситуация нестабильная и требует проведения профилактических мероприятий до конца мая. Сейчас ведомство готовит соответствующее обращение в адрес губернатора.

— Поручаю минюсту подготовит проект нормативного акта о продлении ограничительных мероприятий до 31 мая. Продолжаем удерживать ситуацию, —резюмировал Травников.

Ограничительные мероприятия подразумевают обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей.

Напомним, на минувшей неделе правительство области приняло решение о том, что родственники заболевших коронавирусом могут сдать тесты на COVID-19 за счет бюджета. Кроме того, тестирование на ковид в регионе проходят все у кого выявляется ОРВИ. По данным правительства, 85% ввозных случаев коронавируса в область обеспечили туристы, отдыхавшие в Турции.

По данным на 18 апреля за сутки в регионе коронавирусом заболели 72 человека, 3 умерли, 19 вылечились. На минувшей неделе представители минздрава констатировали, что динамика снижения заболеваемости COVID-19 в области прекратилась.