В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

Подтопление участка федеральной трассы «Сибирь», соединяющей западную и восточную части России, произошло в Кемеровской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МВД.

Федеральная трасса «Сибирь» протяженностью 1 860 км проходит по территории Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края и соединяет Дальний Восток с центральной частью страны.

— На территории Юргинского муниципального округа в связи с подтоплением ограничено движение по участку автомобильной дороги «Р-255 «Сибирь» Подъезд к Томску». В настоящее время объезд транспортных средств организован по безопасному маршруту через деревню Безменово и село Проскоково, — говорится в сообщении.

Из-за подъема воды в реке Лебяжья произошло подтопление дорожного полотна временного объездного участка, задействованного из-за планового ремонта моста через реку. По состоянию на 18 апреля, высота перелива над дорожным полотном составляла 10 см, протяженность — 4 м, передает ТАСС со ссылкой на информационно-диспетчерский центр Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке дороги выставлены экипажи ГИБДД. Для предупреждения водителей размещены соответствующие знаки и схема объезда. Объезд был организован через деревню Безменово и село Проскоково.

В Алтайском крае, по данным регионального ГУ МЧС, в ближайшие дни произойдет вскрытие рек Чумыш в районе села Ельцовка и Чапша в районе села Красногорское. Это приведет к подъему уровня воды и возникновению опасности подтопления прибрежных территорий и населенных пунктов.