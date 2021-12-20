OkoCRM и соцсети — взаимодействие с клиентом на всех уровнях

С помощью CRM все данные о клиенте собираются в одну карточку, автоматизируются рутинные процессы, обеспечивается взаимодействие с клиентом всех нужных менеджеров через один чат и эффективно распределяется нагрузка среди сотрудников. Интеграция CRM с социальными сетями облегчает процесс сбора информации о новом лиде, позволяет мгновенно узнавать о новых сообщениях и настраивает доступ к сообществам.

Предлагаем ознакомиться с программным продуктом OkoCRM. Удобный интерфейс и гибкие настройки помогут не только наладить общение с лидами, но и оптимизировать работу сотрудников. Взаимодействие через соцсети — важная часть современного бизнеса. С помощью OkoCRM можно аккумулировать данные о клиентах, анализировать динамику продаж и понять как именно лиды приходят к вам в данном сегменте интернета. ВКонтакте — самая популярная социальная сеть на постсоветском пространстве. Не упускайте шанс наладить продажи товаров и услуг через нее. На странице https://okocrm.com/blog/integraciya-vkontakte-i-crm/ вы можете найти много полезной информации о возможностях использования OkoCRM для развития своего дела. Кроме подробного обзора возможностей программного обеспечения, вы найдете на сайте инструкции по интеграции с ВК и настройки работы.

Как OkoCRM помогает ведению бизнеса

CRM-система собирает множество данных в единый интерфейс. Сотрудники могут взаимодействовать с клиентской базой на всех уровнях мгновенно. Единая система сбора позволяет проводить комплексный анализ продаж, маркетинга, эффективности менеджеров. Вот лишь некоторые возможности, которые становятся доступны с OkoCRM.

Быстрая обработка клиентов

Когда клиент пишет вам сообщение в соцсети, вы сразу это видите без постоянного мониторинга своей страницы. Запрос лида точно не потеряется и будет сразу доступен для обработки через его карточку в программе. Обращения от одного клиента из разных источников — соцсетей, мессенджеров, емейлов — можно объединять в единый чат. Один интерфейс на всех сотрудников

Общаться с лидом могут разные менеджеры, но клиент будет видеть ответы только от одного представителя фирмы. Это возможно благодаря доступу к чатам всех сотрудников одновременно. Работникам можно настроить разные уровни доступа к информации в системе. Построение воронок продаж

OkoCRM позволяет строить воронки продаж для систематизации и автоматизации работы с лидами. Можно сразу отправлять клиентов в соответствующий этап, чтобы ответственные за данный сегмент менеджеры знали, как именно его обрабатывать. По прохождению этапов воронки можно собирать статистику взаимодействия с клиентами и работы сотрудников.

Подробно об этих и других удобствах после интеграции OkoCRM и соцсетей можно прочитать на сайте компании. Например, про новые возможности, связанные с самой популярной социальной сетью в мире — Facebook https://okocrm.com/blog/integraciya-facebook-i-crm/ Компания ведет блог о CRM и разных аспектах ведения бизнеса. Если вам интересны темы маркетинга, продаж и организации собственного дела, то информация на сайте обязательно вам пригодится.