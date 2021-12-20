OkoCRM и соцсети — взаимодействие с клиентом на всех уровнях

С помощью CRM все данные о клиенте собираются в одну карточку, автоматизируются рутинные процессы, обеспечивается взаимодействие с клиентом всех нужных менеджеров через один чат и эффективно распределяется нагрузка среди сотрудников. Интеграция CRM с социальными сетями облегчает процесс сбора информации о новом лиде, позволяет мгновенно узнавать о новых сообщениях и настраивает доступ к сообществам.
Предлагаем ознакомиться с программным продуктом OkoCRM. Удобный интерфейс и гибкие настройки помогут не только наладить общение с лидами, но и оптимизировать работу сотрудников. Взаимодействие через соцсети — важная часть современного бизнеса. С помощью OkoCRM можно аккумулировать данные о клиентах, анализировать динамику продаж и понять как именно лиды приходят к вам в данном сегменте интернета. ВКонтакте — самая популярная социальная сеть на постсоветском пространстве. Не упускайте шанс наладить продажи товаров и услуг через нее. На странице https://okocrm.com/blog/integraciya-vkontakte-i-crm/ вы можете найти много полезной информации о возможностях использования OkoCRM для развития своего дела. Кроме подробного обзора возможностей программного обеспечения, вы найдете на сайте инструкции по интеграции с ВК и настройки работы.
CRM-система собирает множество данных в единый интерфейс. Сотрудники могут взаимодействовать с клиентской базой на всех уровнях мгновенно. Единая система сбора позволяет проводить комплексный анализ продаж, маркетинга, эффективности менеджеров. Вот лишь некоторые возможности, которые становятся доступны с OkoCRM.
Подробно об этих и других удобствах после интеграции OkoCRM и соцсетей можно прочитать на сайте компании. Например, про новые возможности, связанные с самой популярной социальной сетью в мире — Facebook https://okocrm.com/blog/integraciya-facebook-i-crm/ Компания ведет блог о CRM и разных аспектах ведения бизнеса. Если вам интересны темы маркетинга, продаж и организации собственного дела, то информация на сайте обязательно вам пригодится.
Фото с сайта pixabay.com
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги :
Новости компаний
Комментировать