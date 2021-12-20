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Женская цепочка в ее классическом понимании: дизайн, металл, цена

  • 20/12/2021, 11:46
Классические украшения всегда актуальны, независимо от моды и трендовых веяний. Поэтому, если хотите носить изделие долгое время и под любой образ, то нужно обратить внимание на классические модели.

Цепочки женские https://zolotoyvek.ua/ru/cepochki/ в классическом стиле могут смотреться превосходно в любое время. Их можно носить как самостоятельное украшение и в сочетании с кулоном, на работу или торжество, под кэжуал или деловой образ. Классическая женская цепочка никогда вас не подведет. А найти украшение высокого качества вы можете в ювелирном доме Золотой Век — все товары проверяются в пробирной палате и центре Геммологии Украины.

Способы ношения классической женской цепочки

Классическая цепочка для женщин — это универсальный аксессуар, который будет уместен для торжественных образов, деловых костюмов, простых, повседневных платьев. Возраст, телосложение, предпочтения в этом случае отходят на второй план — изделие одинаково хорошо смотрится как на взрослой женщине, так и на юной девочке, на пышке и худой девушке. Предлагаем некоторые из многочисленных способов ношений классической женской цепочки:

  1. Цепь с однотонным свитером или гольфом. Золотая цепочка на черной водолазке — истинная классика, которая одинаково элегантно смотрится сейчас и выглядела 50 лет назад. При выборе изделия рекомендуем обратить внимание на плетение. Оно должно быть простым и универсальным. Ищите якорное, панцирное или бисмарк.

  2. Элегантная цепочка с платьем-комбинацией — такой тандем в моде не первый день и однозначно не уступит своих позиций еще длительное время. В этом случае предлагаем подобрать более утонченный вариант цепочки, но также подойдет и средняя толщина.

  3. Если хотите выделиться из толпы, то к классической женской цепи можете надеть несколько цепочек, разных по толщине. Образ сразу же преобразится, станет более интересным.

  4. При создании образа используйте контрасты. Сейчас приведем пример. Классическая женская цепочка отлично сочетается с грубым пиджаком “с мужского плеча”. При этом, под пиджак можно надеть как блузу, так и свитер с закрытой горловиной.

  5. Классическую цепочку можно носить и просто в сочетании с рубашкой. Сейчас особенно актуальны утепленные рубашки в клеточку. Под джинсы и расстегнутую рубашку наденьте белую футболку и дополните ее классической цепочкой — образ готов.

Если решили купить женскую цепочку в классическом стиле для себя или на подарок, рекомендуем обратиться в Золотой Век. Здесь вы подберете изделия высокого качества и по цене, которая находится в доступном диапазоне.

Фото предоставлено рекламодателем

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