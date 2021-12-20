Женская цепочка в ее классическом понимании: дизайн, металл, цена

Цепочки женские https://zolotoyvek.ua/ru/cepochki/ в классическом стиле могут смотреться превосходно в любое время. Их можно носить как самостоятельное украшение и в сочетании с кулоном, на работу или торжество, под кэжуал или деловой образ. Классическая женская цепочка никогда вас не подведет. А найти украшение высокого качества вы можете в ювелирном доме Золотой Век — все товары проверяются в пробирной палате и центре Геммологии Украины.

Способы ношения классической женской цепочки

Классическая цепочка для женщин — это универсальный аксессуар, который будет уместен для торжественных образов, деловых костюмов, простых, повседневных платьев. Возраст, телосложение, предпочтения в этом случае отходят на второй план — изделие одинаково хорошо смотрится как на взрослой женщине, так и на юной девочке, на пышке и худой девушке. Предлагаем некоторые из многочисленных способов ношений классической женской цепочки:

Цепь с однотонным свитером или гольфом. Золотая цепочка на черной водолазке — истинная классика, которая одинаково элегантно смотрится сейчас и выглядела 50 лет назад. При выборе изделия рекомендуем обратить внимание на плетение. Оно должно быть простым и универсальным. Ищите якорное, панцирное или бисмарк. Элегантная цепочка с платьем-комбинацией — такой тандем в моде не первый день и однозначно не уступит своих позиций еще длительное время. В этом случае предлагаем подобрать более утонченный вариант цепочки, но также подойдет и средняя толщина. Если хотите выделиться из толпы, то к классической женской цепи можете надеть несколько цепочек, разных по толщине. Образ сразу же преобразится, станет более интересным. При создании образа используйте контрасты. Сейчас приведем пример. Классическая женская цепочка отлично сочетается с грубым пиджаком “с мужского плеча”. При этом, под пиджак можно надеть как блузу, так и свитер с закрытой горловиной. Классическую цепочку можно носить и просто в сочетании с рубашкой. Сейчас особенно актуальны утепленные рубашки в клеточку. Под джинсы и расстегнутую рубашку наденьте белую футболку и дополните ее классической цепочкой — образ готов.

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