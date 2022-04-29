Около 10 млрд рублей выделил Кабмин на льготные кредиты в сфере строительства и ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два распоряжения, согласно которым около 10 млрд рублей выделено на льготные кредиты системообразующим предприятиям в сфере строительства и ЖКХ, сообщается на сайте кабмина.

Так, на специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций, работающих в области строительства, будет направлено более 7,1 млрд рублей.

— В рамках новой программы строительным организациям будут доступны займы по льготной ставке до 11% годовых на реализацию инвестиционных проектов. Одно предприятие может получить до 10 млрд рублей, группа компаний — до 15 млрд рублей, — поясняется в сообщении.

Другое распоряжение предусматривает выделение свыше 2,8 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Они также смогут получить займы по ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности.

— Одно предприятие может взять до 5 млрд рублей, группа компаний — до 10 млрд рублей, — указали в кабмине.

На заседании правительства Мишустин пояснил, что такая мера позволит поддержать выполнение ремонтной программы при подготовке к осенне-зимнему периоду и обеспечить людям бесперебойную подачу тепла, света и горячей воды.

Условия новых кредитных программ будут утверждены правительством в ближайшее время.