Вереница планет появится в небе над Новосибирском в конце мая

Жители Новосибирской области смогут увидеть вереницу планет, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на сотрудника Новосибирского планетария, члена Совета регионального астрономического общества Олега Кашина. Утром 24 мая три звезды появятся одновременно с одной стороны неба, а возле горизонта можно будет увидеть Луну.

— Планеты начнут собираться с начала следующего месяца. Так Сатурн, которого не было видно несколько месяцев появится 5 мая. Он будет в зоне видимости до конца года. Далее с 13 мая стартует сезон наблюдения Юпитера, – пояснил специалист. — К цепочке планет, где будет Сатурн, Венера и Юпитер 24 мая присоединится еще и Луна. Вереницу можно увидеть сразу с нескольких точек. Все они точно будут над новосибирским небом.