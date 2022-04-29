Самокатам помогут объезжать поребрики и лестницы

Компания Whoosh, работающая на рынке проката самокатов, занимается технологическими разработками, позволяющими повысить уровень комфорта и безопасности для всех участников движения. Компания первой на рынке предложила принудительное снижение скорости для самокатов в людных местах и в настоящее время инвестирует в технологии, позволяющие сделать самокаты безопасным и предсказуемым транспортом. Новый проект, над которым работают студенты НГУ, позволит пользователям выбирать маршрут для самоката по более гладким поверхностям, например, с меньшим числом поребриков на пути, без лестниц и без заезда на дороги общего пользования, сообщила пресс-служба вуза.

— В этой задаче хватает интересных вызовов, так как напрямую использовать уже существующие решения для построения маршрутов не получится: самокаты нельзя использовать на дорогах общего пользования, а маршруты для пешеходов могут содержать лестницы, недоступные для самокатов, — поясняет Сергей Оспичев, научный сотрудник Математического центра в Академгородке, кандидат физико-механических наук. — На первом этапе работы над проектом мы выбрали родной Академгородок, в котором знакома каждая тропинка и любой изъян маршрута легко проверить вживую. Затем мы начнём сравнивать такие живые маршруты со статистическими данными и построим математическую модель, которая будет учитывать все параметры маршрута

Отметим, что Новосибирск является родиной основателей шерингового сервиса Whoosh.

Студенты и сотрудники Лаборатории прикладных цифровых технологий, входящей в Математический центр в Академгородке, будут работать с командой ИТ-разработок Whoosh, которая занимается созданием и внедрением технологических решений для микротранспорта.

Напомним, в прошлом году мэрия Новосибирска и кикшеринговая компания Whoosh заключили соглашение, в рамках которого стороны планировали проработать проект создания сети велодорожек в Академгородке. Сумму инвестиций в проект в компании Whoosh в прошлом году не называли, отмечая, что определятся с объемом вложений, когда станет известен точный километраж проекта.

Сервис электросамокатов Whoosh запустился в Новосибирске в 2019 году в Академгородке, в 2020-м компания пришла на правый берег Новосибирска и в 2021 году расширилась на левый берег.

До 4 мая кикшерингвоые компании должны официально заключить с мэрией Новосибирска договоры аренды участков, используемых под стоянки самокатов. В противном случае самокаты, припаркованные где придется, будут изъяты с участием контролирующих органов в рамках исполнительного производства.

Ранее редакция сообщала о том, что жители критиковали ремонт тротуаров в Новосибирске, а также о том, что мэрия закупит технику для уборки тротуаров.