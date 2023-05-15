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Около 10 тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область только за одну неделю

  • 15/05/2023, 15:44
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Около 10 тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область только за одну за неделю
При этом выехали 5 392 иностранца.

Начало сезонных работ и торговли на улицах спровоцировали увеличение притока мигрантов на территорию новосибирского региона, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение Кирилла Травина, замначальника ГУ МВД по Новосибирской области.

Так, за неделю в регион прибыли 9 143 иностранца, при этом выехали 5 392.

Травин отметил, что на миграционный учет были поставлены свыше трех тысяч мигрантов. 2771 человек приехали в НСО на заработки, уточнил он.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области резко увеличилось число заболевших сифилисом. Такой подъем врачи объясняют также внешней и внутренней миграцией.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : торговля на улицах приток мигрантов общество начало сезонных работ миграция


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