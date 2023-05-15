В апреле цены на оптовом рынке электроэнергии в Сибири достигли исторического максимума

В апреле цена электроэнергии во второй ценовой зоне достигла 1386 рублей за мегаватт⋅час — +6% к цене марта. Это исторический максимум за последние 18 лет — с начала запуска оптового рынка электроэнергии и мощности. В первой ценовой зоне цена при этом снизилась на 8% — об этом сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Высокую стоимость электроэнергии руководитель управления дирекции СГК по работе на энергорынках Александр Резюков объясняет отложенным весенним паводком и сокращением выработки дешевой электроэнергии ГЭС.

— Мы вряд ли увидим существенные изменения в мае. Считаю, что в Сибири цена на электроэнергию останется на том же уровне. Понимаю, что держаться на пике долго невозможно и нас в любом случае ждут закономерные откат, коррекция и стабилизация, но это произойдет не сейчас, — прогнозирует Александр Резюков.

— На рынке России нет свободных цен для этой категории потребителей: они регулируются государством, — напомнил собеседник редакции. — В ноябре прошлого года департамент по тарифам Новосибирской области установил цены на электричество. Следующий пересмотр, согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, будет с 1 июля 2024 года.

Независимый эксперт энергорынка Сергей Бухаров считает, что повышение оптовых цен на электроэнергию до населения не докатится.

Для прочих потребителей, к которым относятся коммерческие компании, цены на электричество определяются каждый месяц.

— Итогового роста цен в рознице для этой категории потребителей на 6% также ожидать не стоит. В составе цены заложена стоимость покупки на оптовом рынке, тариф на передачу электроэнергии и сбытовая надбавка гарантирующего поставщика. Полагаю, что итоговый рост составит 2-3%, в зависимости от уровня напряжения, на котором присоединен потребитель, — комментирует Сергей Бухаров

При этом эксперт также считает, что понижения цен на электроэнергию на оптовом рынке в ближайшее время ожидать не стоит.

— Я недавно вернулся с Алтая: такого низкого уровня воды в Катуни я не видел никогда. То же самое можно сказать об уровне воды в Оби, хотя Обь большого влияния на выработку электроэнергии не оказывает. То же самое относится к Ангаро-Енисейскому каскаду. Думаю, что выработка на Красноярской ГЭС, на Саяно-Шушенской ГЭС, на станциях Ангарского каскада (Братск, Усть-Илимск, Иркустк) тоже довольно низкая, —комментирует Сергей Бухаров. — Сейчас дозагружаются в конденсационном режиме тепловые станции, так как отопительный сезон закончился, а там себестоимость производства электроэнергии выше, чем на ГЭС.

Он не исключил, что ситуация с водностью может выправиться ко второй волне паводка.

— Снега выпало достаточно, но весна была холодная. Вторая волна паводка будет в июле. Там, может, будет нормальная водность, будут дозагружать ГЭС — и это скажется на цене в сторону снижения, — пояснил Бухаров.

Напомним, с 1 декабря 2022 года электроэнергия для городского населения в Новосибирской области стоит 3,36 рубля с НДС (+9%).

Ранее эксперты объясняли рост цены на оптовом рынке электроэнергии в декабре 2022 года.