7 декабря школьники напишут итоговое сочинение по новым правилам

Однако сроки, процедура, критерии оценки написания и остались прежними, рассказал в беседе с «Лентой.ру» глава методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

По его словам, начиная с этого года для итогового сочинения будут использоваться темы прошлых лет. Их собрали в единый закрытый банк и структурировали по трем разделам: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека». Тем тоже стало больше, теперь их шесть вместо пяти, то есть по две темы к каждому из трех разделов.

— Самое главное, что сама процедура, критерии оценки и написания остались те же. Тем не менее, об изменениях стоит знать, так как испытание является допуском к ЕГЭ – а это уже довольно стрессовый фактор для школьников, — отмечает Мушта.

Согласно данным исследования MAXIMUM Education, каждый третий одиннадцатиклассник не знает о новых правилах написания итогового сочинения. При этом 51% школьников, которые ознакомились с нововведением, считают, что готовиться стало сложнее. Большинство опрошенных (30%) самым пугающим называют то, что темы и направления будут неизвестны до самого экзамена.

Напомним. итоговое сочинение проводится в 11 классе с 2014 года. Экзамен проверяет общие речевые компетенции школьника и его умение рассуждать по конкретной теме, а также навык аргументации своей позиции.

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