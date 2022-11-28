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7 декабря школьники напишут итоговое сочинение по новым правилам

  • 28/11/2022, 17:55
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7 декабря школьники напишут итоговое сочинение по новым правилам
Открытые тематические направления на каждый год больше не публикуют, теперь темы экзамена будут брать из закрытого банка.

Однако сроки, процедура, критерии оценки написания и остались прежними, рассказал в беседе с «Лентой.ру» глава методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

По его словам, начиная с этого года для итогового сочинения будут использоваться темы прошлых лет. Их собрали в единый закрытый банк и структурировали по трем разделам: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека». Тем тоже стало больше, теперь их шесть вместо пяти, то есть по две темы к каждому из трех разделов.

— Самое главное, что сама процедура, критерии оценки и написания остались те же. Тем не менее, об изменениях стоит знать, так как испытание является допуском к ЕГЭ – а это уже довольно стрессовый фактор для школьников, — отмечает Мушта.

Согласно данным исследования MAXIMUM Education, каждый третий одиннадцатиклассник не знает о новых правилах написания итогового сочинения. При этом 51% школьников, которые ознакомились с нововведением, считают, что готовиться стало сложнее. Большинство опрошенных (30%) самым пугающим называют то, что темы и направления будут неизвестны до самого экзамена.

Напомним. итоговое сочинение проводится в 11 классе с 2014 года. Экзамен проверяет общие речевые компетенции школьника и его умение рассуждать по конкретной теме, а также навык аргументации своей позиции.

Ранее редакция сообщала, что в правительстве Новосибирской области начали выяснять, кто виноват в том, что качество образования в регионе снижается: школьники хуже сдали математику и физику.

Фото: pixabay.com — moinzon

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школа образование итоговое сочинение дети


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