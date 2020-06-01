Около 1500 самозанятых новосибирцев получат субсидию

Плательщикам налога на профессиональный доход выплатят субсидию в размере уплаченного ими налога за 2019 год. Соответствующее постановление от 29.05.2020 № 783 утверждено Правительством РФ, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— В 2019 году 1546 жителей Новосибирской области были зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход за деятельность, которую они осуществляли на территории 4-х субъектов РФ (Москва, Московская и Калужская области, республика Татарстан). На территории Новосибирской области специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» был введен с 1 января 2020 года, — напомнили в ведомстве.

Отмечается, что субсидии за 2019 год будут выплачивать до конца 2020 года. Заявления плательщика не требуется, деньги поступят на банковскую карту, привязанную в приложении «Мой налог» или в личном кабинете «Мой налог». Если указано несколько банковских карт, необходимо указать действующую как основную.

Подробную информацию о мерах поддержки для самозанятых, а также инструкции по привязке банковских карт можно найти в специальном разделе на сайте «Налог на профессиональный доход».

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