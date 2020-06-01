Организаторы вечеринки возле Бугринского моста в Новосибирске наказаны

Диджею и организаторам ночной вечеринки с массовым скоплением людей рядом с Бугринским мостом решением суда назначены административные наказания в виде штрафов. Новые нарушители действующих в регионе ограничительных мер в период противодействия коронавирусу выявлены среди торговых объектов – административные производства возбуждены в отношении универсама на ул. Ленина, а также магазинов «Магнит» и «Мария Ра» в г. Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По сообщению правоохранительных органов, проведена проверка по фактам публикаций в СМИ и жалобы жительницы о том, что в ночь с 23 на 24 мая рядом с Бугринским мостом в Кировском районе областного центра проводилось мероприятие с большим скоплением людей (вечеринка). Участники мероприятия танцевали под музыку, не выполняя правила поведения при режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции.

Опрос свидетелей показал, что 23 мая около 21 часа 00 минут в сторону реки Обь стали проезжать автомобили, некоторые люди шли пешком в сторону берега, со стороны реки в лесополосе звучала музыка – недалеко от конного клуба «Мустанг». Эти показания подтвердились благодаря видеокамере, установленной на продуктовом магазине по пути следования на место проведения вечеринки.

В ходе работы по материалу установлены трое участников – организаторов данного мероприятия, а также один из диджеев, который играл музыку на вечеринке. В отношении них были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Их дела рассмотрены, решением суда назначены административные наказания в виде штрафов.

Кроме того, ранее по поручению губернатора Андрея Травникова была проведена проверка и установлены организаторы массовой ночной вечеринки (представители автомобильного клуба «Ганнибал») на площади Ленина в конце мая, а также некоторые ее участники. По данным регионального ГУ МВД, в отношении нарушителей составлен один административный протокол по статье 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан» закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и шесть по статье 20.6.1 КоАП РФ.

После прошедшего в этот же период мероприятия с массовым скоплением людей в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» в г. Новосибирске, проверки проходили среди расположенных там заведений общественного питания. Нарушения санитарно-эпидемиологических норм и иных требований были обнаружены сотрудниками регионального минпромторга, полиции и Роспотребнадзора в семи заведениях – их ждут крупные штрафы либо приостановление деятельности. Кроме того, судом назначены штрафы гражданам – участникам шумной вечеринки, проходившей в ресторанном дворике.

Также нарушения соблюдения масочного режима выявлено в нескольких крупных торговых сетях, сообщили в региональном минпромторге. В соответствии с последней редакцией постановления губернатора НСО № 43 от 27 марта 2020 года организациям необходимо отказывать в обслуживании клиентам, не соблюдающих масочный режим. На прошедших выходных сразу в нескольких крупных торговых сетях обнаружены нарушения данного требования. Так, в областном центре административные производства по ст. 20.6.1. КоАП РФ были возбуждены по фактам, выявленным в филиале магазинов «Магнит» на ул. Выборной, «Мария-Ра» на ул. Бориса Богаткова. Обслуживали посетителей без масок также в пекарне на ул. Кошурникова – факт зафиксировали представители регионального минпромторга и правоохранительных органов.

Административное производство за те же нарушения возбуждено в универсаме «Авангард», расположенном на ул. Ленина, 10 в г. Новосибирске. Кассиры обслуживали клиентов без масок – по информации сотрудников магазина, они не получали от руководства поручений требовать соблюдения масочного режима от покупателей. При этом посетители утверждают, что на входе отсутствуют антисептики для рук, что может послужить причиной привлечения к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ со стороны Роспотребнадзора.

К проверочным мероприятиям торговых объектов и предприятий общепита подключены сотрудники администраций районов и городов области, которые проводят рейды совместно с представителями правоохранительных органов и Роспотребнадзора. На минувших выходных нарушения обнаружены в Коченёвском, Мошковском и других районах.

Всего правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два месяца составлено и направлено в суд почти 1700 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 4,7 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Jasmin_Sessler