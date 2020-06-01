В Новосибирской области перестали брать под медицинское наблюдение пассажиров из регионов России

В связи с низким уровнем завоза коронавируса из регионов России, правительство Новосибирской области приняло решение о снятии ранее действовавших ограничений, связанных с медицинским наблюдением для прибывающих в регион граждан любыми видами транспорта. Соответствующий проект постановления был одобрен 1 июня на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее, постановлением правительства Новосибирской области, гражданам, прибывшим в регион из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия) любыми видами транспорта было предписано обеспечить самоизоляцию в домашних условиях на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Новосибирской области и передавать сведения о своем прибытии на «горячую линию».

При этом в постановлении правительства региона №72-п сохраняются ограничения для граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию из-за границы: они подлежат медицинскому наблюдению.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области