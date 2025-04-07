Около 17% соискателей в Новосибирске не приходят на работу в первый рабочий день

Аналитики CRM-системы для рекрутинга Talantix оценили по какой причине работодатели Новосибирской области отказывают соискателям в приеме на работу.

Ключевым критерием по итогам 2024 года стало несоответствие навыков и квалификации претендента требованиям вакансии (35%). Наиболее остро эта проблема выявляется при найме программистов. На низкую квалификацию соискателей посетовали работодатли, которые искали менеджеров по продажам и по работе с клиентами, руководителей проектов, тестировщиков и менеджеров по закупкам.

Вторая по распространенности причина – гостинг (17%). Это ситуации, когда претендент на вакансию перестает выходить на связь после оффера или не приходит в первый рабочий день. Наиболее актуальны такие прецеденты при найме продавцов-консультантов, кассиров, sales-менеджеров, кладовщиков, операторов call-центров и упаковщиков/комплектовщиков.

В 11% случаях отказ в трудоустройстве бы связан с тем, что не совпадали условия работы (график, место, занятость). Чаще всего это было актуально для соискателей, которые планируют работать в нескольких местах: фотографы, уборщики, швеи и электромонтажники.

В 8% случаев кандидат сам отказался от предложения, так как го не заинтересовала компания или вакансия. Такие ситуации возникают при подборе менеджеров по продажам и работе с клиентами, продавцов, водителей, администраторов и бухгалтеров.

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