Педагог в России стал дефицитной и непрестижной профессией

В конце февраля 2025 года были опубликованы результаты опроса новосибирцев старше 18 лет, проведенного аналитиками группы «Ренессанс Страхование» совместно со специалистами сервиса hh.ru рекрутингового агентства HeadHunter. Согласно данным исследования, учитель вошел в топ-10 наименее престижных, перспективных и желательных для детей профессий по мнению жителей нашего города.

В эту же строку ложатся периодически появляющиеся в СМИ сообщения о дефиците педагогических кадров в Новосибирске. Так, например, по состоянию на конец прошлого года в городе оставались открытыми около 800 вакансий. Прежде всего не хватает учителей по нескольким основным предметам — русскому и иностранному языкам, а также математике. Для многих школ обычное явление, когда из-за нехватки предметников уроки по данным дисциплинам ведут непрофильные педагоги. Понятно, что при этом серьезно проседает качество образовательного процесса.

Если говорить о причинах этого печального явления, то они на поверхности и давно известны. Главная проблема в том, что в школы приходит очень небольшое число молодых учителей. Это касается не только Новосибирска, но и всей страны в целом. Нет, педагогические вузы по-прежнему в немалом количестве исправно готовят будущих учителей, но закавыка в том, что большинство из них либо вовсе не доходят до школы, либо сбегают оттуда, не отработав и одного учебного года. У этого тоже есть свои причины, которые не менее хорошо известны, — низкая зарплата и огромная нагрузка. Причем под нагрузкой здесь подразумевается не только сугубо классно-урочная деятельность педагога, проверка тетрадей и т.п., но и разного рода дополнительные обязанности, которые в последние годы в изрядном объеме навешали на учителей. Здесь же и некоторые откровенно одиозные истории вроде того, что учителей заставляют регистрироваться в приложении «Сферум» и ежедневно отправлять в нем определенное число сообщений. Иначе как маразмом это назвать трудно, и понятно, что выдерживать все эти «прелести» учительской работы сегодня способны только закаленные жизнью кадры пенсионного и предпенсионного возраста, которым к тому же зачастую просто особо некуда деваться. Те же, у кого есть хоть какой-то выбор, терпеть весь творящийся в школах дурдом отказываются.

Все это справедливо, и обо всем этом сказано уже бессчетное число раз. Однако, конечно, здесь нужно говорить и о том, что в последние годы стремительно сокращается число учителей по призванию — людей, которые сознательно, по зову души ступают на педагогическую тропу. Работа учителя — это поистине титанический труд, и люди, выбирающие эту профессию осознанно и трудящиеся на педагогической ниве долгие годы, заслуживают, я убежден, самых лестных слов в свой адрес. Это настоящие подвижники, которые, следуя своему призванию, однажды сделали выбор в пользу одной из самых благородных профессий на свете.

Педагог — это человек, знающий свой предмет и умеющий передавать свои знания другим. И это целое искусство! Ведь мало просто владеть набором определенных знаний, нужно еще уметь эти знания передать детям, заразить их интересом к своему предмету, найти подход к каждому из них. Задача, говоря деликатно, далеко не из легких, и далеко не всем, особенно из нынешней плеяды молодых учителей, она оказывается по плечу. Вспоминая свои школьные годы, хочу отметить, что в моей школе учителя были именно такими. Правда, я закончил школу почти двадцать лет назад. В этом месте очень уместна строка из стихотворения великого белорусского поэта Максима Богдановича: «Няма таго, што раньше было». Конечно, и сегодня в отечественных школах есть энтузиасты, болеющие за свое дело. Причем это не только последние продукты советского педагогического образования, но и молодые учителя. Всегда радуюсь, когда доводится читать очередную историю про молодого педагога, выигравшего какой-нибудь профессиональный конкурс или просто неравнодушного к детям, предмету, который он преподает, ко всей окружающей их действительности в целом. Как известно, не стоит село без праведника, и во многих случаях, особенно в небольших городках и поселках, тем самым «праведником» оказывается именно учитель. И таких историй по стране на самом деле не так уж и мало. Другое дело, что все-таки, как кажется, в российском педагогическом корпусе превалируют более-менее случайные учителя, вроде героя романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил» Виктора Служкина. У которого, к слову, не было профильного образования. Впрочем, даже те, кто оканчивают педагогические вузы, чаще всего делают это не из горячего желания пойти по стопам Макаренко и Сухомлинского, а по куда более прозаическим причинам — нужно куда-то поступить, получить хоть какой-то диплом, вот и поступают. А что будет дальше, после учебы, об этом люди в массе своей не задумываются. Многие изначально не собираются после выпуска идти в школы, а те, кто все-таки приходит, как правило, держатся не более полугода.

Картинка на самом деле довольно грустная. Понятно, что никогда ― и в царской России, и в советской ― педагоги не были элитой общества. На социальной лестнице они всегда располагались довольно низко, относясь, скорее, к воспетому русской классической литературой типу «маленького человека» — что-то наподобие станционного смотрителя Пушкина или гоголевского Акакия Акакиевича. Или можно вспомнить несколько рассказов Чехова с учителями в качестве главных героев. Впрочем, если мы говорим о царских временах, то тогда подобное отношение к педагогам было обусловлено реалиями сословной структуры общества, и это касается не только России, но и Европы. В советское время статус учителя существенно изменился. Конечно, идеализировать тот период нашей истории в этом отношении не стоит, но по сравнению с тем, что творится сегодня, контраст более чем очевидный. Сегодня учитель — это просто мальчик для битья как со стороны чиновников от образования, так и родителей, у которого нет никаких прав, зато непочатый край обязанностей. Девальвация профессии учителя началась в 90-е годы, в период всеобщей коммерциализации и ценностной дезориентации общества, когда возобладали культ успеха и потребительского отношения к жизни, а «мерой всех вещей», вопреки Протагору, стал не человек, а материальные блага, отодвинувшие духовные ценности на задний план. По сути, этот процесс продолжается все годы существования постсоветской России, поэтому удивляться незавидной позиции педагогической профессии в приведенном выше опросе не приходится. Родители, как правило, не враги своим детям и желают для них лучшего будущего. Здесь все понятно. Правда, может статься так, что лет через десять учить наших детей вовсе будет некому, но это проблема не отдельных родителей, а общества в целом. И решаться она должна на соответствующем уровне.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что дети устроили бойкот директору школы в Новосибирске.

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