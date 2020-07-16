Около четверти сибиряков отказались от каршеринга

В июле, после снятия режима самоизоляции и ограничений на работу сервисов каршеринга, 34% жителей СФО, пользующихся услугой, сразу вернулись к прежней частоте поездок на каршеринге, еще 15% стараются чаще пользоваться каршерингом в целях безопасности. При этом 24% опрошенных намерены полностью отказаться от каршеринга в пользу личного автомобиля, 24% респондентов решили сократить частоту поездок на каршеринге. К таким выводам пришли эксперты Авито Авто, выяснив, как пандемия коронавируса изменила отношение россиян к сервису.

Четверть опрошенных пользователей каршеринга из Сибирского федерального округа после завершения самоизоляции используют такси и каршеринг в одинаковом объеме. 29% респондентов отметили, что используют каршеринг чаще, чем такси, поскольку для них это выгоднее и удобнее. Противоположную позицию заняли 11% опрошенных. После пандемии 19% опрошенных считают поездку на каршеринге более безопасной, чем на такси. При этом 6% респондентов, наоборот убеждены, что безопаснее использовать такси.

— Судя по результатам опроса Авито Авто, каршеринг в масштабах страны остается развивающейся услугой. Из 10 000 респондентов, принимавших участие в исследовании, 78% отметили, что пока не пользуются каршерингом. При этом в СФО доля использующих каршеринг ниже, чем в целом по стране, среди опрошенных жителей округа таковых оказалось 18%, — констатируют эксперты.

Больше 15 поездок на каршеринге в месяц совершают только 1% опрошенных жителей округа. От 5 до 15 раз ежемесячно используют каршеринг 2% респондентов, а 15% участников исследования совершают от 1 до 5 поездок в месяц.

Из тех, кто пользуется каршерингом, в Сибирском федеральном округе 4% тратят на услугу в месяц более 5000 рублей, 20% – от 3000 до 5000 рублей, 45% укладываются в диапазон от 1000 до 3000 рублей, 16% тратят на каршеринг ежемесячно от 500 до 1000 рублей. Менее 500 рублей в месяц на каршеринг тратят 13% опрошенных пользователей услуги.

Отмечается, что, отвечая на вопрос о целях использования каршеринга, 30% респондентов из Сибирского федерального округа отметили, что используют сервис для поездок на работу или учебу. 23% участников опроса указали, что пользуются каршерингом для поездок на дачу, 16% используют каршеринг для поездок в аэропорт или на вокзал. Половина (50%) респондентов используют каршеринг для поездок по городу в личных целях. Для осуществления волонтерской деятельности используют каршеринг 1% опрошенных, а грузовым каршерингом для перевозки крупногабаритных вещей пользуются 25% респондентов.

Фото: pixabay.com, автор- Mary_Ekb