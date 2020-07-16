Почти 93% сибиряков в 2020 году осуществляли платежи онлайн

В 2020 году 92,5% пользователей из СФО платили онлайн.К таким выводам пришли аналитики исследовательской компании Mediascope, изучив, за что и как платят в интернете жители Сибирского федерального округа.

Отмечается, что чаще всего жители региона рассчитывается онлайн за мобильную связь (79,8% респондентов), заказы в интернет-магазинах (75,6%) и коммунальные услуги (71,3%).

— За год сильнее всего выросло в Сибири число тех, кто платит через интернет за доставку готовой еды и онлайн-игры. Доля пользователей, которые рассчитываются онлайн за заказы еды, увеличилась с 42,3% до 56,4% по сравнению с 2019 годом. Доля тех, кто платит за онлайн-игры, выросла с 22,3% до 28,2%, — говорится в сообщении.

При этом, банковская карта или электронный кошелек, по которым можно получать кэшбэк, есть у 60,9% жителей крупных городов СФО в возрасте 12-55 лет.

— В этом году 89,5% жителей Сибири рассчитывались онлайн через интернет-банкинги, банковскими картами — 88,3%, с помощью электронных кошельков — 74,2%, — отмечают аналитики компании.

Через интернет-банкинги чаще всего платят за мобильную связь (67,3% респондентов) и коммунальные услуги (63,5%), банковскими картами — за заказы в интернет-магазинах (42,9%), электронными деньгами — за мобильную связь (34,3%) и покупки в интернет-магазинах (29,8%).

Доля тех, кто платит с телефонов, увеличилась с 88,5% в прошлом году до 92,9% в этом. А вот доля пользователей, которые рассчитываются с компьютеров, составляет 87,3%, годом раньше она была больше — 89%.

— В Сибирском федеральном округе становятся все популярнее бесконтактные платежи. В этом году таким образом платили 51,5% владельцев смартфонов, годом раньше их было 37,6%. Google Pay пользуется наибольшей популярностью у жителей СФО среди сервисов бесконтактной оплаты. Лидером среди платежных онлайн-сервисов в регионе традиционно остается Сбербанк Онлайн. В этом году с его помощью хотя бы раз платили 82,5% жителей Сибири. Яндекс.Деньги — на втором месте: ими пользовались 45,6% опрошенных, — резюмируют в Mediascope.

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