Новый fashion-бренд представлен в Новосибирске

15 июля в МЕГЕ Новосибирск открылся первый официальный розничный магазин MOHITO в городе, сообщили в пресс-службе ТРЦ. В ассортименте бренда стильная одежда, обувь и аксессуары для офиса и отдыха, дерзко ломающие стереотипы привычного делового гардероба.

Магазин площадью 545 кв.м. расположен в модном кластере МЕГИ Новосибирск. Это шестой по счету и второй по размеру магазин MOHITO в моллах МЕГА по всей России. Также бренд представлен в МЕГЕ Белая Дача, МЕГЕ Дыбенко, МЕГЕ Нижний Новгород, МЕГЕ Парнас и МЕГЕ Уфа.

Бренд MOHITO принадлежит компании LPP, с которой МЕГА сотрудничает с 2002 года. В МЕГЕ Новосибирск компания представлена брендом Reserved.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ МЕГА