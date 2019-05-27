Средний размер ипотечного кредита в Новосибирске вырос на 12 %

По итогам первого квартала 2019 года квартиры в ипотеку в Райффайзенбанке покупают в среднем по 2,31 млн рублей в новостройках. Это на 12% больше, чем в предыдущем квартале. Средняя сумма платежа по жилищным кредитам на новостройки в банке также выросла — 21 039 тыс. рублей в месяц со сроком выплаты в 15 лет против 18 825 тыс. рублей в прошлом году. К таким выводам пришли эксперты АО «Райффайзенбанк», которые совместно с N1.RU и ГК «СОЮЗ» проанализировали ключевые тренды на рынке недвижимости в Новосибирске.

Средний чек на покупку квартиры на вторичном рынке также вырос, но менее заметно – на 3,3% с суммы 1,8 до 1,9 млн рублей.

— Рост среднего чека по ипотеке объясняется изменением цен на недвижимость. В течение года она медленно росла. Кроме того, в 2018 году на рынке установились рекордно низкие ставки по ипотеке. Поэтому некоторые клиенты рассматривали и пользовались возможностью купить небольшую квартиру для инвестиционных целей. Но с коррекцией ипотечной ставки среди покупателей осталось больше тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Растет объем ипотечных займов на двухкомнатные квартиры и однокомнатные, площадью более 30 кв.м. Также снизился объем рефинансирования ипотечных кредитов, когда клиенты перекредитовывались по более низким ставкам и закрывали уже частично выплаченные кредиты, — объясняет Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка.

По данным сайта N1.RU, за первый квартал этого года цены на вторичке выросли в среднем на 3,5%, а на новостройки практически не изменились. Стоимость квадратного метра в сегменте вторичного жилья сейчас — 67 тыс. руб., в новостройках — около 60 тыс. руб. Если сравнивать цену «квадрата» год к году, то рост по обоим сегментам составляет около 10%.

— Просмотры объявлений покупателями, как и число квартир в продаже, сейчас находятся на историческом максимуме. Несмотря на растущую популярность новостроек, на вторичку традиционно приходится, большая часть сделок на рынке. Самое популярное жильё у покупателей — это средний ценовой сегмент, удобное местоположение и развитая инфраструктура. В последние пару лет покупательский спрос сместился на семейные квартиры, а именно — на «двушки» и «трёшки», — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой.

Новосибирский застройщик ГК «СОЮЗ» также фиксируют рост среднего чека. По итогам первого квартала 2019 года средний чек по ипотеке — 2 млн рублей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года этот показатель увеличился на 11%.

В строительной компании отмечают, что увеличился спрос на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Спрос на однокомнатные квартиры остался на прежнем уровне. Если посмотреть зависимость спроса на квартиры к этапам строительства, то трехкомнатные квартиры приобретаются на высокой степени готовности. Противоположная ситуация с однокомнатными и двухкомнатными, которые покупают с целью инвестирования на ранних стадиях строительства по более привлекательным ценам.

Фото: Gensa Gensa