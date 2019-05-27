 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Средний размер ипотечного кредита в Новосибирске вырос на 12 %

Средний чек на покупку квартиры на вторичном рынке — на 3,3%.
  • 27/05/2019, 13:27
Средний размер ипотечного кредита в Новосибирске вырос на 12 %

По итогам первого квартала 2019 года квартиры в ипотеку в Райффайзенбанке покупают в среднем по 2,31 млн рублей в новостройках. Это на 12% больше, чем в предыдущем квартале. Средняя сумма платежа по жилищным кредитам на новостройки в банке также выросла — 21 039 тыс. рублей в месяц со сроком выплаты в 15 лет против 18 825 тыс. рублей в прошлом году. К таким выводам пришли эксперты АО «Райффайзенбанк», которые совместно с N1.RU и ГК «СОЮЗ» проанализировали ключевые тренды на рынке недвижимости в Новосибирске.

Средний чек на покупку квартиры на вторичном рынке также вырос, но менее заметно – на 3,3% с суммы 1,8 до 1,9 млн рублей.

— Рост среднего чека по ипотеке объясняется изменением цен на недвижимость. В течение года она медленно росла. Кроме того, в 2018 году на рынке установились рекордно низкие ставки по ипотеке. Поэтому некоторые клиенты рассматривали и пользовались возможностью купить небольшую квартиру для инвестиционных целей. Но с коррекцией ипотечной ставки среди покупателей осталось больше тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Растет объем ипотечных займов на двухкомнатные квартиры и однокомнатные, площадью более 30 кв.м. Также снизился объем рефинансирования ипотечных кредитов, когда клиенты перекредитовывались по более низким ставкам и закрывали уже частично выплаченные кредиты, — объясняет Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка.

По данным сайта N1.RU, за первый квартал этого года цены на вторичке выросли в среднем на 3,5%, а на новостройки практически не изменились. Стоимость квадратного метра в сегменте вторичного жилья сейчас — 67 тыс. руб., в новостройках — около 60 тыс. руб. Если сравнивать цену «квадрата» год к году, то рост по обоим сегментам составляет около 10%.

— Просмотры объявлений покупателями, как и число квартир в продаже, сейчас находятся на историческом максимуме. Несмотря на растущую популярность новостроек, на вторичку традиционно приходится, большая часть сделок на рынке. Самое популярное жильё у покупателей — это средний ценовой сегмент, удобное местоположение и развитая инфраструктура. В последние пару лет покупательский спрос сместился на семейные квартиры, а именно — на «двушки» и «трёшки», — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой.

Новосибирский застройщик ГК «СОЮЗ» также фиксируют рост среднего чека. По итогам первого квартала 2019 года средний чек по ипотеке — 2 млн рублей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года этот показатель увеличился на 11%.

В строительной компании отмечают, что увеличился спрос на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Спрос на однокомнатные квартиры остался на прежнем уровне. Если посмотреть зависимость спроса на квартиры к этапам строительства, то трехкомнатные квартиры приобретаются на высокой степени готовности. Противоположная ситуация с однокомнатными и двухкомнатными, которые покупают с целью инвестирования на ранних стадиях строительства по более привлекательным ценам.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

В копилках новосибирцев чаще всего оседают 10-копеечные монеты

В копилках новосибирцев чаще всего оседают 10-копеечные монеты

27/05/2019, 12:38
На втором месте — рубли.
71 новостройка Новосибирска вряд ли сможет получить проектное финансирование

71 новостройка Новосибирска вряд ли сможет получить проектное финансирование

27/05/2019, 10:36
Ситуацию в строительной отрасли региона обсудили на заседании «Регионального делового клуба строителей».
Медтехнопарк готовится осваивать Северную Африку

Медтехнопарк готовится осваивать Северную Африку

27/05/2019, 10:25
Резиденты Медтехнопарка планируют поставлять на зарубежные рынки до 20% продукции.

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

Регоператор по обращению с ТКО открыл еще один фронт-офис для работы с юрлицами

27/05/2019, 16:52

Недирективный стиль управления

27/05/2019, 16:45

В Новосибирске назвали самые социально ответственные предприятия

27/05/2019, 16:04

Минкультуры РФ поддержит ремонт Новосибирского городского драматического театра

27/05/2019, 14:44

Около половины налоговых поступлений в регионе обеспечили торговля и обрабатывающие производства

27/05/2019, 13:20

В копилках новосибирцев чаще всего оседают 10-копеечные монеты

27/05/2019, 12:38

71 новостройка Новосибирска вряд ли сможет получить проектное финансирование

27/05/2019, 10:36

Медтехнопарк готовится осваивать Северную Африку

27/05/2019, 10:25

Детская площадка в Центральном парке будет оборудована в научной тематике

24/05/2019, 19:09

Новосибирские экспортеры продуктов питания могут заключить сделки на 5,5 млн долларов

24/05/2019, 18:04

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска