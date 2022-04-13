Около села Раздольное появится двухуровневая развязка

Двухуровневую развязку, путепровод и пешеходный мост построят на Ленинск-Кузнецкой трассе около села Раздольное. Саму дорогу на границе с Новосибирском до транспортной развязки на Восточном обходе расширят до 4 полос. Проект реализуется в рамках Федеральной Программы «Безопасные качественные дороги», поясняет пресс-служба Территориального управления автодорог (ТУАД). По контракту все работы на объекте должны быть завершены в 2026 году.

Проектом предусмотрена реконструкция существующей автомобильной дороги III технической категории в I-В техническую категорию и строительство транспортной развязки в двух уровнях и пешеходного моста в районе села Раздольное.

Автомобильная дорога запроектирована с 2-мя полосами движения в каждом направлении с шириной проезжей части по 7,5м, и установкой на всем протяжении дорожного ограждения, разделяющего встречные транспортные потоки и повышающего в разы безопасность дорожного движения.

На первом пусковом комплексе — участке протяженностью 1,78 км от границы города Новосибирска с Новосибирским районом полностью выполнено переустройство кабеля связи, переустроено земляное полотно и уложен рабочий слой основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по левой стороне. Одновременно выполнено устройство специальной площадки для отстоя технологического и транзитного транспорта — она готова на 70 процентов и устройство 3-х железобетонных труб.

На втором пусковом комплексе — с км 13+771 по км 15+273 выполнено переустройство газопроводов высокого и низкого давления, устройство подъездных, технологических, временных дорог. В ТУАДе пояснили, на объекте построено две временные объездные дороги. На них переключено движение транспорта с основного хода. Они необходимы для строительства эстакады. Дороги обеспечивают свободное движение транзитного автотранспорта и позволяют жителям села Раздольное беспрепятственно выезжать и въезжать в населенный пункт.

Третий пусковой комплекс реконструкции Ленинск-Кузнецкой трассы до транспортной развязки на Восточном обходе выделен в отдельный проект. Он включает строительство дороги и завершение работ на недостроенном путепроводе.