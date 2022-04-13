В появлении новых обманутых дольщиков могут быть виноваты банки

— Начиная с 20 февраля застройщики не могут получить банковские кредиты в рамках проектного финансирования для строительства жилых домов. Президент РФ поручил до 31 марта разработать программу субсидирования процентных ставок по кредитам застройщикам, но до сих пор нигде ничего не обозначено. 3 недели назад зампредправительства РФ Марат Хуснуллин грозил пальчиком банкам, у которых на сегодняшний день на счетах эскроу скопилось 3,2 трлн рублей. Но банки сейчас не разговаривают с застройщиками, а просто аккумулируют деньги, — констатировал, выступая на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента зампредкомитета, гендиректор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский.

— По нашей информации, губернатор области Андрей Травников несколько раз встречался с банками, где обсуждалась эта тема. Но проблема в том, что в Новосибирске находятся только филиалы, а не головные офисы кредитных организаций, поэтому решение вопроса затягивается. В результате мы не знаем, что будет завтра. Может, мы продержимся еще 1-1,5 месяца. И все, — предупреждает Покровский. — На наш взгляд, то, что сейчас делают банки, — это необоснованное обогащение, за которое положена уголовная ответственность. А пострадают в итоге люди — покупатели жилья в новостройках. Обманутые дольщики на этот раз могут появиться не за счет действий строителей, а за счет решений банков.

Он напомнил, что у строительных компаний нет возможности привлекать кредиты по рыночным ставкам, так как «нет бизнеса, который мог бы приносить такую доходность». А по закону они могут строить дома только через проектное финансирование, средства дольщиков размещаются на эскроу-счетах и размораживаются, только когда застройщик сдает дом в эксплуатацию.

По словам депутата, на сегодняшний день у многих застройщиков выполнение обязательств перед дольщиками уже сдвинуто на 3 месяца.

— Ситуация достаточно критичная и сложная. Попали все. Нам скоро нечем будет выплачивать зарплату, придется распускать людей, которые работают на стройке. Учитывая, что область является флагманом в России по строительству жилья, а также роль отрасли в экономике региона, можно представить, к каким это приведет последствиям, — говорит Евгений Покровский.

— Взаимодействие с банками по этому вопросу — это региональный уровень. Мы, со своей стороны, подготовили обращение в правительство РФ с мерами поддержки строительной отрасли, в которые включили и урегулирование взаимоотношений между застройщиками и банками, — ответил министр. — Ситуация с негативным поведением банков находится на контроле у Хуснуллина и решается на федеральном уровне.

Депутат, директор ООО «Специализированный застройщик «Гранпарк» Никита Галитаров поинтересовался у и.о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова: принимало ли ведомство какие-то шаги по урегулированию ситуации с эскроу-счетами. Галитаров напомнил, что. По информации депутатов, некоторые банки меняют условия проектного финансирования по ранее заключенным договорам.

В итоге Евгений Покровский предложил подготовить совместное обращение от Законодательного Собрания и правительства Новосибирской области в адрес федерального Минстроя и правительства с просьбой урегулировать ситуацию с банками.

Обращение планируется рассмотреть на апрельской сессии Заксобрания.

Напомним, по данным Минстроя области, с помощью инструментов ППК «Фонд» в регионе решается вопрос 24 проблемных объектов — это более 2600 дольщиков. В ППК «Фонд» направлены ходатайства в отношении еще 20 долгостроев региона. Всего на эти цели в бюджете Новосибирской области на 2021-2023 годы заложены более 1,5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за 3 года составит 5,4 млрд рублей. Всего в реестре Минстроя региона 69 объектов, где есть обманутые дольщики. В списке пострадавших — около 5000 человек.