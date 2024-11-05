Олег Клемешов заменил Сергея Семку в правительстве Новосибирской области

С 1 ноября на должность заместителя губернатора Новосибирской области и члена правительства назначен Олег Клемешов. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в правительстве.

— Его функционал и обязанности полностью совпадают с теми, которые были у Сергея Семки. Успехов в работе, — добавил Андрей Травников.

Напомним, первый заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов ушел со своего поста 31 октября по собственному желанию.

Олег Клемешов в органах власти с 2012 года. Вначале был заместителем главы Ленинского района Новосибирска, а потом возглавил район. В 2019 году назначен заместителем, а потом первым заместителем мэра Новосибирска. В декабре 2023 после ухода по собственному желанию Анатолий Локтя исполнял обязанности мэра до назначения на эту должность Максима Кудрявцева.

Сергей Семка уволился из правительства Новосибирской области с 1 ноября также по собственной инициативе. В органах власти он проработал 30 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что и.о. министра здравоохранения Новосибирской области назначен Ростислав Заблоцкий.