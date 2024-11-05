Министром здравоохранения Новосибирской области назначен Ростислав Заблоцкий

С 5 ноября на должность и.о. министра здравоохранения Новосибирской области назначен Роман Заблоцкий. Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.
— Ранее он работал главврачом детской больницы скорой помощи, — отметил губернатор. —Успехов в работе.
Кандидатура исполняющего обязанности министра здравоохранения Новосибирской области должна быть согласована с федеральным Минздравом.
Напомним, в сентябре Андрей Травников сообщил о назначении бывшего министра здравоохранения Константина Хальзова на должность замгубернатора Новосибирской области. В релизе правительства подчеркивается, что Хальзов «ранее занимал пост главы Минздрава». В новом статусе он продолжит курировать Минздрав, а также Минсоцтруда.
Кроме того, с медицинской тематикой Константин Хальзов продолжит работать в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Современные технологии сбережения здоровья».
Исполняющим обязанности министра была назначена заместитель Хальзова Елена Аксенова.
Фото пресс-службы «Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи», из телеграм-канала
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