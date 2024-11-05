Министром здравоохранения Новосибирской области назначен Ростислав Заблоцкий

С 5 ноября на должность и.о. министра здравоохранения Новосибирской области назначен Роман Заблоцкий. Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

— Ранее он работал главврачом детской больницы скорой помощи, — отметил губернатор. —Успехов в работе.

Кандидатура исполняющего обязанности министра здравоохранения Новосибирской области должна быть согласована с федеральным Минздравом.

Напомним, в сентябре Андрей Травников сообщил о назначении бывшего министра здравоохранения Константина Хальзова на должность замгубернатора Новосибирской области. В релизе правительства подчеркивается, что Хальзов «ранее занимал пост главы Минздрава». В новом статусе он продолжит курировать Минздрав, а также Минсоцтруда.

Кроме того, с медицинской тематикой Константин Хальзов продолжит работать в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Современные технологии сбережения здоровья».

Исполняющим обязанности министра была назначена заместитель Хальзова Елена Аксенова.