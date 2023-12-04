Станция «Спортивная» попала под проверку Ростехнадзора в Новосибирске

Ростехнадзор проверит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске, которую должны были открыть ещё к 1 сентября прошлого года, но объект до сих пор не сдан.

— На сегодняшний день на контроле управления, по результатам проведённых контрольных мероприятий, остаются выявленные нарушения (в количестве 28) обязательных требований со сроком их устранения — 30 января 2024-го», — рассказал ТАСС замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев.

Представитель ведомства уточнил, что проведении плановых проверок станции специалисты управления выявили нарушения требований законодательства, проектной документации, норм и правил в области градостроительной деятельности.

Срок проведения контрольного мероприятия назначен на июнь 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что станцию метро «Спортивная» технически готовы открыть к концу 2023 года.