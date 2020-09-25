Омское зерно отправили в Китай

ЗАО «Евросиб СПб–транспортные системы» совместно с ООО «Омское продовольствие» запустили пилотный проект по экспорту масличных в КНР, сообщили в пресс-служба компании. 23 сентября 2020 года первый ускоренный контейнерный поезд с семенами масличных объёмом 93 TEU был отправлен из Омска (ст. Карбышево-1 ЗСЖД) в порт «ВСК» (г. Находка), после перевалки на морской транспорт, контейнеры с грузом отправятся в Китай.

Семена льна отправились в порт «ВСК» ускоренным контейнерным поездом компании «Евросиб», транзитное время до порта Дальнего Востока составит 9 суток.

— Сроки доставки в настоящий момент — ключевое требование зарубежных партнеров, поэтому их сокращение откроет новые возможности и для других предприятий региона, — подчеркнули в компании.

Отмечается, что отправка со станции Карбышево-1 ЗСЖД в порты Дальнего Востока станет регулярной, с периодичностью в 2-3 контейнерных поезда в месяц. Организаторы сервиса планируют принимать к перевозке различные виды контейнерных грузов.

Фото предоставлено пресс-службой компании