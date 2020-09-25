Арестован председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска за получение взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику мэрии с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств, подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Отмечается, что следователями СКР фигурант был задержан. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Обвиняемый заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото редакции