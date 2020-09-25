Рекомендации по выбору пылесоса

Основные критерии выбора пылесосов

Изучая представленные в продаже модели пылесосов, следует внимательно ознакомиться с их характеристиками:

мощностью;

типом фильтрующей системы;

видом пылесборника.

Современные пылесосы удобны в эксплуатации, поскольку имеют продуманную конструкцию, оснащаются большим количеством полезных для пользователей опций. На сайте maxi.az собрана бытовая техника, прекрасно справляющаяся со своими задачами.

Выбирая пылесос, поинтересуйтесь у продавца, какие фильтра в нем используются, насколько сильно агрегат шумит при работе.

Классификация пылесосов

Производители бытовой техники предлагают пылесосы для сухой и влажной уборки напольной и вертикальной конфигурации. Большой популярностью пользуются агрегаты с функцией мытья и роботы-пылесосы.

Для удаления загрязнений с пола и ковровых покрытий с небольшим ворсом идеально подходят устройства, мощность всасывания которых колеблется в пределах 80 до 200 Аэро Вт. Для чистки ковролина порядка 250 Аэро Вт, для ковров с большим ворсом от 350 Аэро Вт.

Пылесборником в современных пылесосах служит мешок, контейнер или аквафильтр. Оптимальным вариантом считаются циклонные модификации, укомплектованные контейнером.

Мешки могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Подобная методика наведения чистоты привычна многим, и не требует дополнительных манипуляций. Но ее минус связан с тем, что пыль в небольшом количестве возвращается обратно в комнату. Да и на финальном этапе уборки, когда приходится вытряхивать мешок, сложно избежать контактов с пылью, что может вызывать аллергию.

В циклонных пылесосах, как правило, установлены дополнительные фильтрующие устройства для очищения воздуха. Недостаток таких моделей состоит в том, что мелкие частицы царапают контейнер изнутри, с течением времени пылесос утрачивает презентабельный вид.

Агрегаты с аквафильтром обладают специфичным устройством: пыль, попадая внутрь корпуса, становится влажной и осаживается на стенки колбы, что препятствует ее выходу обратно в комнату. Минус этого вида пылесосов состоит в том, что после каждой уборки возникает необходимость тщательного вымывания содержимого. Устройства с аквафильтром довольно габаритные и не слишком удобны в управлении. Есть модели, при помощи которых можно мыть окна.

На чистоту воздуха в доме после проведенной уборки влияют фильтра, установленные в пылесосе. Производители оснащают пылесосы фильтрующими механизмами тонкого очищения, угольными и ХЕПА.

Первая разновидность наиболее распространенная и доступная. Фильтр выполнен из поролона и представляет собой кассету, менять которую необходимо каждые 3-4 месяца.

Угольная модификация не предназначена для очищения воздуха, зато она обладает способностью устранять неприятные запахи.

ХЕПА эффективно задерживает мелкие пылевые частицы при их проникновении в пылесос. Делают такие фильтры на основе бумаги со стекловолокнами. Некоторые из них можно мыть, но с течением времени замена все равно потребуется. Стоят такие пылесосы дороже обычных.

Выбирая пылесос, постарайтесь найти компромисс между предельной всасывающей способностью и минимальным энергопотреблением. Учитывайте уровень шума агрегата при работе. Самой тихой считается техника до 60 дБ. Мешковые модели обычно функционируют тише тех, в которых предусмотрена опция влажной уборки.

Подавляющая часть пылесосов оснащается стандартными насадками. Но если в доме есть животные, не помешает наличие Турбо-щетки. Она прекрасно очищает ковровые покрытия от шерсти.

Хороший пылесос обязательно должен быть эргономичным. Его использование значительно упростит регулировка уровня мощности. В самых современных модификациях имеется электронное табло и сенсорное управление, дающее возможность подбирать тип очищаемого покрытия – оптимальную мощность агрегат подберет самостоятельно.

Приветствуется наличие индикатора загрязнения фильтрующего механизма и наполнения пылесборника. Это особенно значимо для мешковых модификаций. Индикация бывает механической и электронной, вторая более безопасная. Агрегат сначала просигнализирует, что пора выполнить замену фильтра, после чего отключит двигатель для его защиты от функционирования на пределе.

При покупке пылесоса также рекомендуется обращать внимание на длину шнура, наличие мягких прорезиненных колесиков.

Фото с сайта maxi.az