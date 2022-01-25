Онлайн-МФО: что нужно знать о современных кредиторах

Особую актуальность сервисы онлайн-кредитования получили в период пандемии, когда ограничительные меры не позволяли посещать офисы банков и МФО. Однако до сих пор некоторые заемщики с осторожностью относятся к онлайн-займам. Попробуем разобраться, насколько оправданы эти опасения.

Онлайн-кредитование: сервис на пересечении финансов и технологий

Современные онлайн-МФО являются представителями финтех-индустрии. Например, оценка платежеспособности заемщиков производится автоматически — с помощью скоринговой системы. Задействуются десятки источников информации о клиенте, которые позволяют с высокой точностью оценить его платежный профиль и минимизировать риски оформления займа третьими лицами.

Именно технологичность таких компаний позволяет обращаться к финансовым сервисам клиентам, которым по каким-то причинам недоступны банковские сервисы.

Онлайн-МФО под надзором Банка России и СРО

Микрофинансовые организации, предоставляющие займы онлайн, находятся под надзором ЦБ РФ. Кроме того, помимо обладания соответствующей лицензией Банка России, законодательство обязывает МФО быть членом саморегулируемой отраслевой организации (СРО), которая также осуществляет надзор за деятельностью кредиторов.

Таким образом, деятельность современных онлайн-МФО прозрачна и соответствует законодательным нормам. Чтобы убедиться, что вы имеете дело с добросовестной организацией, проверьте сведения о ней в реестре МФО Банка России. Подборку МФО, деятельность которых соответствует требованиям ЦБ РФ, можно изучить по ссылке: https://www.spotcredit.ru*.

Какие риски?

С развитием онлайн-сервисов особенно актуальными стали риски финансового мошенничества и оформления займов третьими лицами. Это происходит в том случае, если злоумышленники получают доступ к паспортным данным клиента, которые по какой-то причине оказались на просторах интернета. Чтобы избежать подобных неприятностей, нельзя оставлять свои персональные данные на подозрительных сайтах, раскрывать третьим лицам пароли и коды, подтверждающие транзакцию денежных средств.

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